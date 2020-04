MZ nedoporučuje cesty do ciziny, vláda nechce řešit krátkodobé výjezdy

Policista kontroluje 24. dubna 2020 vozidlo projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Policista kontroluje 24. dubna 2020 vozidlo projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je ode dnešního den znovu povolené překročit hranice. Na svých internetových stránkách upozorňuje na to, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců, a že přeshraniční doprava zůstává komplikovaná. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neřeší a ani nechce řešit krátkodobé výjezdy mimo Česko, například na nákupy či výlety.

"V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě," uvedla česká diplomacie.

Lidem, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní. Čechům také doporučuje zaregistrovat de do dobrovolné databáze Drozd, díky níž může ministerstvo zahraničí cestovatele kontaktovat v případě, že by v zemi nastaly problémy.

Vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Obojí platilo od poloviny března. Lidé, kteří cestují do zahraničí, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.

Babiš: Vláda nechce řešit krátkodobé výjezdy, třeba za nákupy

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neřeší a ani nechce řešit krátkodobé výjezdy mimo Česko, například na nákupy či výlety. Hromadná turistika nefunguje a Češi by měli utrácet doma, řekl předseda vlády Českému rozhlasu Radiožurnál, když popisoval uvolnění volného pohybu, jak o něm ve čtvrtek večer rozhodla vláda. Podle rozhodnutí kabinetu se při návratu musí člověk prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus.

Babiš poznamenal, že test stojí ke třem tisícům korun, což prodražuje výjezdy za hranice kvůli nákupům. Poznamenal také, že cestování je složité kvůli omezením v dalších zemích. "Nepustí vás," uvedl s tím, že rozvolnění je spíše teoretické, protože "prakticky se de facto nedostanete nikam", například Chorvatsko cizince nepřijímá, do Rakouska je třeba test. Prakticky tak podle premiéra čtvrteční rozhodnutí vlády míří mezi techniky a další zaměstnance, kteří musí vyjet kvůli výrobě a obchodu.

"(Krátkodobé výjezdy za nákupy) neřešíme, ani nechceme řešit, nejdřív musíme dostat do normálního stavu, co se děje v Česku," uvedl Babiš. Podle něj by bylo vhodné, aby po rozvolnění trhu Češi utráceli doma. "Doporučujeme zůstat, protože tu je bezpečno," uvedl.

Jak dlouho bude v Česku povinností ve veřejném prostoru nosit roušky, odmítl premiér spekulovat. Opět hájil kroky, kterými vláda v březnu život v Česku omezila. V souvislosti se čtvrtečním rozhodnutím soudu, který čtyři omezení označil za nezákonná, uvedl, že není důvod, proč by kvůli tomu měla vláda či některý z ministrů odstoupit. "Proč bychom odcházeli, já bych očekával, že nám poděkují," uvedl. Opakoval, že rozhodnutí vláda přijímala v době, kdy v některých zemích umírali nemocní s koronavirem po stovkách za den a mrtvoly se skladovaly na stadionech. České vládě se podle Babiše díky rychlému postupu podařilo epidemii dostat pod kontrolu.

STAN zastavil přípravu ústavní stížnosti na zákaz vycestování

Senátoři STAN s ohledem na rozhodnutí vlády otevřít hranice zastavili přípravu návrhu, aby Ústavní soud zrušil původní nařízení, kterým vláda zakázala kvůli pandemii koronaviru vycestovat z Česka. ČTK to dnes řekl mluvčí senátorského klubu Starostů Jan Doležálek.

Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob zakázáno v půli března. Vláda ve čtvrtek rozhodla o tom, že oba zákazy jsou ode dneška zrušeny. Umožnila to podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dobrá epidemiologická situace. Podle iniciátora návrhu k Ústavnímu soudu Davida Smoljaka k tomu ale přispěla i aktivita senátorů. "Naše práce nebyla marná," uvedl na twitteru.

"Zákaz opustit hranice naší republiky jsme dlouhodobě kritizovali jako protiústavní, jako akt, který porušuje Listinu základních práv a svobod. Snad i naše snaha toto změnit a vyvinutý tlak a kritika k tomu pomohly," sdělil ČTK předseda klubu Starostů Petr Holeček.

Senátoři z klubu Starostů už ve čtvrtek před jednáním vlády oznámili, že shromáždili dostatek podpisů pro předložení návrhu. Ke zrušení vládního nařízení jich bylo potřeba nejméně deset, klub jich měl podle Holečka k dispozici 11. Přípravu chtěli dokončit příští týden, kdy se sejde Senát k jednání. Smoljak k návrhu uvedl, že k plošnému uzavření hranic pouhým usnesením vlády nebyl podle něj žádný důvod ani kvůli šíření nákazy.

Ústavnost zákazu, podle něhož Češi nesměli až na výjimky opustit republiku, zpochybňovali i někteří právníci. Různá vládní nařízení, včetně zákazu vycestování, napadli u Ústavního soudu v uplynulých týdnech také individuální stěžovatelé. Ti se však na rozdíl od skupiny zákonodárců nemohou až na výjimky domáhat zrušení zákonů nebo předpisů.