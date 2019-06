Mynář odmítá pochybení při podání stížnosti ohledně lánské kauzy

Praha - Kancléř prezidenta Vratislav Mynář odmítl obvinění z "úporného" naléhání na bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) kvůli podání stížnosti pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány. Pelikána v prohlášení zaslaném ČTK ohledně předání stížnosti Mynář obvinil ze lži. Pelikán řekl Radiožurnálu, že mu podnět Mynář dal přímo do ruky, podle Mynáře ho předal právní zástupce na podatelně ministerstva. Policie v kauze manipulace stomilionové veřejné zakázky v Lesní správě Lány obvinila Mynářova podřízeného, šéfa lánské obory Miloše Baláka, a jednoho podnikatele. Kancléř zpochybňoval některé procesní úkony.

Podle Pelikána na něj Mynář několikrát naléhal, aby stížnost podal a na případ se ho poté několikrát vyptával. Jeho chování označil za "dosti úporné". Ministr žádost nepodal.

Mynář v prohlášení uvedl, že jako statutární orgán Kanceláře prezidenta republiky, která zřizuje příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány, odpovídá za její právní režim. Proto když podle něj vznikly pochybnosti ohledně porušení zásad místní příslušnosti soudu, bylo jeho zákonnou povinností využít všech procesních postupů a iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Faksimile procesního podání podle něj dokládá, že se tak stalo osobně na podatelně a prostřednictvím právního zástupce.

"Nevím, jaká je motivace Roberta Pelikána k tvrzení lží, že jsem toto podání měl učinit já a přímo bezprostředně k jeho rukám, když - pokud vím - žádný z ministrů s sebou nenosí po kapsách razítko podatelny svého resortu," uvedl Mynář. Pelikána zároveň s odkazem na některé případy z doby, kdy stál v čele ministerstva, označil za neúspěšného ministra.

Exministr Pelikán na dotaz Radiožurnálu uvedl, že mu kancléř dal podnět k podání stížnosti přímo do ruky. Pak se ho prý při každé příležitosti vyptával, jak s dokumentem naložil. "Pokud si vzpomínám, tak pan Mynář za asistence pana prezidenta opakovaně cítil potřebu mě upozorňovat na postup orgánů činných v trestním řízení v této kauze a stěžovat si. A pak začal hovořit o tom, že si myslí, že by se tam měla podat stížnost pro porušení zákona. Pak mě podnět prostě jednoho dne strčil do ruky," řekl Pelikán. Bývalý ministr dále řekl, že podnět následně odnesl na příslušný odbor, který ho oficiálně zaevidoval. Mynář se ho pak měl opakovaně "při každé příležitosti" na záležitost tázat. Podle rozhlasu se o rok později kancléř pokusil téměř totožný podnět prosadit přes nového šéfa justice Jana Kněžínka (za ANO), který dokument odmítl převzít.

Stížnost pro porušení zákona je mimořádný opravný prostředek, který může změnit rozhodnutí v trestních případech. Lesní správa Lány v podnětu ministrovi podle Radiožurnálu tvrdí, že policejní prohlídku měl povolit jiný soud, a tudíž zabavené dokumenty z Lán získala policie nezákonně. Případné vyhovění stížnosti může vést až k tomu, že by policie zabavené dokumenty nesměla použít, což by zkomplikovalo vyšetřování.

Dřívější setkání Mynáře se soudci prověřovala na základě několika trestních oznámení Národní centrála proti organizovanému zločinu, podle níž taková jednání nebyla trestná. Následně to potvrdil státní zástupce Jan Lelek. Konstatoval ale, že počínání kancléře bylo nestandardní a za vhodný nepovažuje ani postup soudců.