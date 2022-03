MV: Příspěvek na ubytování běženců je pro zařízení, s nimiž má kraj smlouvu

Praha - Příspěvky na ubytování válečných uprchlíků získají jen ta zařízení, s nimiž mají kraje předem dohodu a uzavřenou smlouvu. Peníze stát nepošle ubytovatelům, ale poskytne je krajům. Ty je pak budou rozdělovat. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo vnitra. Reagovalo tak na informace o tom, že někteří majitelé penzionů či ubytoven současné nájemníky vystěhovávají a místo nich chtějí kvůli příspěvku přijmout příchozí z Ukrajiny. Resort to označil za nepřípustné. Vláda ve středu rozhodla, že stát zaplatí penzionu či hotelu za ubytovaného uprchlíka 250 korun na noc bez stravy.

"Ministerstvo vnitra zaznamenalo informace, že někteří soukromí majitelé penzionů či ubytoven mají vystěhovávat současné nájemníky ve snaze získat příspěvek od státu za ubytování Ukrajinců prchajících před válkou. Takové jednání není přípustné," uvedla mluvčí resortu Klára Dlubalová. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) provozovatele vyzval, aby nabízeli k ubytování válečných běženců jen volné kapacity. "Nedovolíme, aby někdo kšeftoval s lidským utrpením. Příspěvek není za účelem zisku, ale proto, abychom se dokázali postarat o ženy a děti utíkající před válkou,“ uvedl Rakušan.

Na vystěhování lidí upozornil na twitteru třeba expert organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Uvedl, že první ubytovna už nájemníky vystěhovala, aby získala příspěvek od státu za ubytování uprchlíků. Svůj tweet později smazal. Někteří experti nastavení podpor kritizují. Podle nich neměly být částky jednotné, ale odstupňované podle standardu zařízení. Politici opozičního hnutí ANO pak prosazují model kompenzací z doby epidemie.

Podle resortu vnitra státní příspěvek není pro provozovatele zařízení, ale pro kraje. "Přerozdělení příspěvku je tedy na kraji a v jeho kompetenci. Pokud si provozovatel do penzionu či ubytovny nastěhuje občany Ukrajiny bez předchozí smlouvy a domluvy s krajem, nemá na příspěvek od kraje nárok," sdělila mluvčí resortu. Dodala, že ubytování poptává kraj a je na něm, jakou kapacitu si s kým nasmlouvá.

Za dočasné nouzové přístřeší, tedy třeba v tělocvičnách, bude stát za osobu na den poskytovat 200 korun včetně stravy. V hotelech či penzionech to bude 250 korun bez jídla. Další stokorunu by jim měly přidat kraje, řekl po středečním jednání kabinetu Rakušan. Podle šéfa Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka stanovená částka nepokryje náklady, vyčíslil je na 500 korun na osobu za noc. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podotkl, že s touto cenou by za matku se dvěma dětmi ubytovatel získal 45.000 korun měsíčně. "Ať se na mě nikdo nezlobí, to je mimo realitu veřejných rozpočtů. Nejenom státu, ale i krajů a obcí. A sami si řekněme, zda je to ta cena, která by mohla být například bez zisku," řekl Stanjura.

Příspěvek 250 korun činí za ubytování matky se dvěma dětmi 22.500 korun za měsíc. Pokud by kraj připlatil stokorunu na osobu a noc, bylo by to celkem 31.500 korun.