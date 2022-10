Mužský a ženský tým v běhu na lyžích trénují společně, Razýmová se vrací

Praha - Mužská a ženská reprezentace v běhu na lyžích se na novou sezonu připravují společně. Mimo tým je zatím jen Kateřina Razýmová, která po červnovém porodu dcery Izabely trénuje individuálně. Z administrativních důvodů může na mezinárodní scéně závodit nejdříve v polovině prosince. Pokud vše půjde dobře, mohla by se k reprezentaci připojit na Tour de Ski.

Světový pohár začne zhruba za měsíc ve finské Ruce. Čeští běžci tentokrát z finančních důvodů nevyrazili na dlouhé soustředění do Skandinávie, ale závěrečnou přípravu mají v Alpách. Nedávno se vrátili z kempu na Dachsteinu a chystají se na vysokohorské soustředění do Livigna. "To bude vlastně závěrečným kempem. Poté se vrátíme jen na pět dní domů a pak odletíme na první Světový pohár do Ruky," uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Jan Franc.

V minulé sezoně měl na starosti ženskou část národního týmu, nyní je šéftrenérem kompletní reprezentace. "Snažíme se o větší spolupráci v rámci reprezentačních družstev. Sloučili jsme reprezentační družstvo mužů a žen," přiblížil šéf svazového úseku běžeckého lyžování Aleš Vaněk.

V létě čeští reprezentanti trénovali bez vážnějších komplikací. "Jedinou negativní věcí byl kemp v Oberhofu, kde nám většina lidí onemocněla a ti, co neonemocněli, tak onemocněli po kempu doma. Jako jediná to přežila zdravá Katka Janatová," řekl Franc.

Lídrem mužského týmu je Michal Novák. Ten předčasně ukončil vysokoškolské studium, aby se mohl soustředit jen na lyžování. Do přípravy ve spolupráci s realizačním týmem zařadil nové prvky, které mají posílit jeho nervovou soustavu a naučit jeho tělo, aby neztrácelo koordinaci v únavě. "Mému tělu to dalo zabrat, podepisuje se to i na spánku. Ale cítím, že se to projevuje," řekl lyžař, který dnes slaví šestadvacáté narozeniny.

V ženském týmu prožila výborné léto Janatová. "Odtrénovala jsem toho nejvíc v životě. Zatím to hodnotím nejlíp, co jsem se kdy cítila," pochvalovala si. Na konci září vyhrála všechny tři závody na mistrovství republiky na kolečkových lyžích. "Je to pro mě ukazatel, že příprava jde správným směrem. Jezdíme to každý rok, můžu si porovnávat časy," uvedla.

Dvakrát druhá tam za ní skončila bývalá česká běžkařská jednička Razýmová, která závodila tři měsíce po porodu. "Jsem příjemně překvapená. Vydržela jsem závodit v konstantním tempu," radovala se. Kvůli těhotenství pozastavila na půl roku roku svou závodní akreditaci, takže do závodů bude moci naskočit až v polovině prosince. Nejdříve by měla startovat v Kontinentálním poháru a na přelomu roku pak na Tour de Ski.

Čeští běžci na lyžích budou mít znovu k dispozici servisní kamion, o který loni začátkem prosince dočasně přišli. Na cestě z Lillehammeru do Švýcarska měl poruchu a v odstavném pruhu na dálnici u švédského Göteborgu do něj naboural nepozorný řidič jiného kamionu. Tým musel náhradním způsobem přesunout do Davosu všechny lyže a dostat nepojízdný kamion na opravu do Česka.

"Na jaře se nám to podařilo dotáhnout do konce. Doufám, že v letošní sezoně se kamion vrátí v plné síle společně se servisním týmem. Naše výhoda je obrovská, šetří to čas servismanům," řekl sportovní ředitel úseku Štěpán Kaliba.

První závody Světového poháru se ve finské Ruce pojedou 25. listopadu. Vrcholem sezony je únorový světový šampionát v Planici.