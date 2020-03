Praha - Jako poděkování a povzbuzení lidem v takzvané první linii boje proti šíření koronaviru natočili nové videoklipy Ondřej G. Brzobohatý a Olga Lounová. Písně Život a Nesmíš to vzdát jsou věnovány profesím jako jsou lékaři a zdravotnický personál, hasiči, policisté, vojáci, prodavači, sociální pracovníci, kuchaři, skladníci, piloti a další. Brzobohatý, který přizval k nazpívání své nové autorské písně Život Martu Jandovou a Vojtu Dyka navíc zveřejnění klipu spojil s žádostí o finanční příspěvek České asociaci sester.

"Přál jsem si, aby sestry věděly, že mají podporu široké veřejnosti, a aby ta podpora byla nejlépe materiální. Proto jsem oslovil prezidentku České asociace sester Martinu Šochmanovou s nápadem, zda by asociace vytvořila transparentní účet, a rozhodl jsem se, že se pokusím písničkou Život přimět další lidi, možná i firmy, aby sestrám, ale nejen jim, poslali peníze, z nichž by mohly být následně hrazeny poukázky na služby, které jim pomůžou k zaslouženému relaxu," uvedl Brzobohatý. "Zkrátka byly by použity na cokoliv, co sestry potěší a co by jim alespoň částečně vrátilo péči, kterou ony věnují teď nám všem, ať už to budou poukazy do kadeřnických, kosmetických salónů, na fitness a tak podobně. Zaslouží si, až bude po všem, aby se i ony cítily opečovávané a jedinečné," dodal.

Jako povzbuzení všem důležitým profesím vznikla píseň Nesmíš to vzdát, kterou pro Olgu Lounovou složil Ladislav Pham vystupující pod jménem Raego. "Touhle písní jsme chtěli ukázat, že ti zdánlivě neviditelní hrdinové, co mezi námi jsou, si zaslouží největší potlesk, ale zároveň i veřejné poděkování, aby si všichni uvědomili, co pro nás dělají. Chtěli jsme všem těmto lidem dát sílu a vyjádřit, že si toho nesmírně vážíme, co pro nás dělají," sdělil zpěvák, herec, moderátor a textař Raego.

Práce ve studiu se ujal producent Ondřej Žatkuliak. Režii, kameru a editaci měl na starosti David Pacholík. Svými příspěvky se zapojily desítky lidí, kteří poslali svá videa. "Netleská se pouze těm, kteří jsou vidět. Skladba je vyjádřením respektu. Přejeme si, aby tento song zviditelnil vaše neuvěřitelné nasazení, díky kterému se cítíme o trošku víc v bezpečí," vzkázali na adresu všech profesí v první linii Raego a Lounová.