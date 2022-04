Muzeum Horažďovice připravilo na sezonu novou expozici zlata a otavských perel

Horažďovice (Klatovsko) - Městské muzeum Horažďovice připravilo na letošní sezonu novou expozici mineralogie, hornictví, zlata a otavských perel. Představí pravděpodobně největší sbírku zlata vyrýžovaného na Otavě, otavské perly nebo těžbu zlata a stříbra od vrcholného středověku po těžbu uranové rudy v době nedávné. ČTK to řekl vedoucí muzea Zdeněk Polanský.

"Bude prezentována největší mineralogická sbírka horního Pootaví," uvedl. V pěti místnostech uvidí návštěvníci přes 1500 mineralogických ukázek z 38 lokalit horního Pootaví a 150 dalších exponátů. "Navštíví uranový důl a prohlédnou si model stříbrného dolu z roku 1534, kde pracovaly desítky havířů. Uchvátí je křemenná krystalová dutina, volně zrekonstruovaná tak, jak ji nalezl její objevitel," řekla Simona Sládková z horažďovického infocentra. Místnost s diorámou Otavy ukáže zlatinky ze sedmi lokalit, perlorodky, kdysi v Horažďovicích chované, i perly, které se v nich nalézaly.

Výstava s názvem Myslí a kladivem bude zahájena 23. dubna od 16:00 v zámeckém areálu. Přístupná bude denně kromě pondělí od 09:00 do 16:00, v hlavní turistické sezoně od června do září do 17:00. Vedle ní bude stálá expozice Diagnóza krystal, tvořená alpskými minerály ze soukromé sbírky Aleše Červeného, kurátora muzea, který většinu exponátů nalezl, přepravil a přichystal k vystavení. Přípravě nové expozice se s ostatními kolegy věnoval přes půl roku.

"Uvidíte otavské zlatinky až jeden centimetr velké a zlatý nuget z Horažďovic. Také otavské perly v mnoha barevných variantách. Unikátní ukončené sloupce černého skorylu ze Sušice, velké až 15 centimetrů. Nádherné světlé, dlouze prizmatické křišťály a světlé záhnědy z Horažďovic a fialové ametysty ze Stohlavce. Černé a fialové dipyramidy spinelu z Krt nebo oranžový klinohumit z Rabí," řekl Červený. Podle starosty Michaela Formana (ObčanéHD) jde o zajímavou výstavu, která zaujme určitě i toho, kdo nemá kameny moc rád.

Projekt vznikl ve spolupráci s Národním muzeem a za finanční podpory ministerstva kultury.