Muž ze Zlína tvoří masky a kostýmy ze světa filmů a šermířů, poprvé je vystavuje

Zlín - Kostýmy a masky filmových postav z žánru fantasy, ale i repliky useknutých hlav, které lze využít v šermířských scénkách, vyrábí už deset let Jakub Mišina ze Zlína. Věnuje se také kresbě, v poslední době začal tvořit též více než půlmetrové figury. Zobrazují jak filmové hrdiny, například Mistra Yodu z Hvězdných válek, tak i bytosti vzniklé v jeho hlavě. Sedmadvacetiletý autor nyní svá díla poprvé vystavuje, a to ve foyer budovy společnosti Spur ve Zlíně-Loukách.

Fotogalerie

Koníčku Mišina propadl na střední škole. "Začalo to jedním dosti amatérsky udělaným kostýmem. Tehdy měl takový úspěch, že prakticky pokaždé už potom jsem se snažil překonávat, aby si publikum z toho, co vytvářím, sedlo na zadek. A rozvinulo se to tak, že za několik let už bych ani nespočítal, kolik masek a různých věcí takhle vzniklo," řekl dnes novinářům Mišina.

První podněty načerpal v takzvaném larpu, druhu zábavy založeném na hraní rolí, v oblasti plné fantazie. Mišinův zájem o vymýšlení a vytváření nejrůznějších rekvizit, kostýmů, pryskyřicových masek nebo i celých figur prohloubilo členství ve skupině historického šermu. Své výtvory využívá nejen pro šermířská vystoupení, zájem o ně jeví i sběratelé. V minulosti tak na přání vyhotovil například Eddieho, maskota britské kapely Iron Maiden, nebo kopie masek, v nichž vystupuje česká skupina Dymytry. V budoucnu by se mohly uchytit například i u filmu, věří Mišina.

Masky vytváří na základě hliněného modelu, do kterého formuje silikon, pryskyřici nebo textilie a následně je barví. Pro figuru Mistra Yody v životní velikosti použil kombinaci těchto materiálů. Postava ze známé filmové série má 66 centimetrů, je zhotovena z látky a vyztužena pryskyřicí. "S každým dalším dílem je tvorba bohatší a lepší. Každá další maska, každý další kostým o něco dokonalejší. Zdokonaluje se technika, zdokonaluje se moje zručnost," řekl autor.

Velkou inspirací je mu filmová popkultura a slavní animátoři. Stále častěji však vytváří vlastní autorská díla. "Inspirace přichází náhle. Většinou si sepíšu několik nápadů. Pak si z toho něco vyberu, hodím to na papír ve formě kresby, a když i s tím jsem spokojený, tak to jde do hlíny a do finálního výtvoru," doplnil Mišina.

V sídle firmy Spur, jež vyrábí plastové výrobky a pro kterou Mišina pracuje jako obsluha linky na řezání hran, si mohou zájemci výstavu jeho děl prohlédnout do 8. března. Veřejnosti je přístupná denně včetně víkendů, vždy od 8:00 do 18:00. Vstup je zdarma.