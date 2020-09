Murray ukázal v pětisetové bitvě dobrou kondici

Britský tenista Andy Murray se raduje z postupu do 2. kola US Open.

Britský tenista Andy Murray se raduje z postupu do 2. kola US Open. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Před zápasem nedokázal Andy Murray odpovědět, jak případně zvládne pětisetový duel. Po výhře nad Japoncem Jošihitem Nišiokou na US Open už bývalý první tenista světa věděl, že na kurtu vydrží skoro pět hodin a může se radovat z výhry.

Murray v New Yorku hraje první grandslam po druhé operaci kyčle a od loňského lednového Australian Open. V 1. kole US Open už prohrával 0:2 na sety, ale ve čtvrtém odvrátil mečbol a po čtyřech hodinách a 39 minutách si do prázdného stadionu hlasitě zakřičel na oslavu postupu. "Nehrál jsem nejlépe, ale je to pro mě speciální výhra," řekl.

V předzápasovém rozhovoru se Murrayho zeptal Tom Rinaldi, jak zvládne fyzicky pět setů. "Nevím," krčil rameny trojnásobný grandslamový šampion. "To byla největší neznámá, ale teď už odpověď znám: fyzicky jsem na tom dobře," oddechl si.

Krátce po proměněném mečbolu na kurtu říkal, že by potřeboval ledovou vanu, aby uvolnil unavené svaly. "Mají je v šatně, ale říkali, že jsou jen pro stav nouze. Já teď jsem naléhavý případ," žadonil Murray a dočkal se. Po příchodu do útrob stadionu mu bylo umožněno tělo zchladit. "Řekli: jasně, po takovém zápase můžeš."

V prázdném dvorci Arthura Ashe našel Murray podporu. Slyšet byl jeho bratr deblista Jamie a Andy zahlédl ve svém boxu i tchána. "Bylo tam i pár britských hráčů, kteří se přišli podívat a fandili. To mi pomohlo," řekl Murray a dodal: "Bylo fajn mít pár známých v tom pustém největším tenisovém stánku světa."

Murray na grandslamu otočil z 0:2 na sety k výhře už devátý zápas v kariéře. Vyrovnal v open éře rekord Američana Todda Martina. "Nedokážu říct, kam bych ho zařadil, protože si všechny ani nepamatuju. Ale vzhledem k okolnostem posledních let a cestě, kterou jsem si prošel, byl určitě nejtěžší," pronesl Murray.

Po druhé operaci kyčle nevěděl, jestli bude schopen hrát na vrcholné úrovni. I maratonský zápas s Nišiokou mu pomohl. "Je fajn vědět, že půjdu spát v pohodě. Ani teď mě kyčel nebolí. Kvalita mého života je mnohem lepší," pochvaloval si.