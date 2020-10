Murray dohrál již v 1. kole i v Kolíně nad Rýnem

Kolín nad Rýnem (Německo) - Bývalý první hráč světa Brit Andy Murray vypadl na tenisovém turnaji v Kolíně nad Rýnem stejně jako na předchozím Roland Garros již v prvním kole. Trojnásobný grandslamový šampion podlehl dvakrát 4:6 Španělovi Fernandu Verdascovi, kterého o start na French Open připravil pozitivní test na koronavirus.

Šestatřicetiletý Verdasco odehrál na ATP Tour první zápas v hlavní soutěži po koronavirové pauze a zvítězil poprvé od Australian Open. Murrayho porazil potřetí za sebou, jinak ale v celkové vzájemné bilanci vede Brit 13:5.

"Pár šancí jsem měl, ale nepodával jsem dobře. Tyhle kurty jsou docela pomalé, takže musíte proměňovat brejkboly, což se mi nedařilo," uvedl třiatřicetiletý Murray, který má za sebou dvě operace kyčle.

Verdasco, který svůj pozitivní test v Paříži označil za chybu pořadatelů, protože nemoc covid-19 prodělal bez symptomů v srpnu, se utká v druhém kole s nejvýše nasazeným Němcem Alexanderem Zverevem.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Petrohradu

(tvrdý povrch, dotace 1,399.370 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (3-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:4, Chačanov (4-Rus.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:4, Raonic (6-Kan.) - Wolf (USA) 7:6 (7:5), 6:1, Čorič (7-Chorv.) - López (Šp.) 6:3, 7:6 (7:2), Ivaška (Běl.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 7:6 (8:6), Kecmanovič (Srb.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 7:6 (9:7).

Turnaj mužů v Kolíně nad Rýnem

(tvrdý povrch, dotace 325.610 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Čilič (8-Chorv.) - Giron (USA) 6:2, 4:6, 6:3, Harris (JAR) - Edmund (Brit.) 7:5, 7:6 (7:1), Simon (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 6:0, 6:3, Laaksonen (Švýc.) - Altmaier (Něm.) 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), Davidovich Fokina (Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 6:4, Verdasco (Šp.) - A. Murray (Brit.) 6:4, 6:4.

Turnaj mužů na Sardinii

(antuka, dotace 271.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Sonego (5-It.) - Zeppieri (It.) 6:2, 7:6 (7:4), Andújar (6-Šp.) - Kovalík (SR) 7:5, 7:5, Carballés (Šp.) - Coria (Arg.) 7:5, 6:4, Delbonis (Arg.) - Seppi (It.) 7:5, 7:6 (8:6), Cecchinato - Mager (oba It.) 5:7, 7:6 (9:7), 6:2, Djere (Srb.) - Nagal (Indie) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Paul, Tiafoe (USA) - Veselý, Göranson (ČR/Švéd.) 7:6 (9:7), 1:6, 11:9.