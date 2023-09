Mueller vystřílel hattrickem Vítkovicím výhru v Mladé Boleslavi 4:2

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 2. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 4:2. Ostravané napravili úvodní prohru s Karlovými Vary (2:6), domácí na body dál čekají. Hattrickem se blýskl útočník vítězů Peter Mueller.

První třetina Mladé Boleslavi na domácím ledě v nové sezoně vůbec nevyšla. Bruslaři se dostali do tří oslabení a hned dvakrát v nich inkasovali. Jako první se prosadil v úvodní přesilovce zápasu Dej, po jehož teči skončil puk na brankové čáře, odkud mu na cestě do branky pomohli sami domácí hokejisté.

Druhé oslabení Středočeši přestáli bez úhony, ale hned v tom následujícím inkasovali podruhé, když na konci pohledné vítkovické kombinace zakončoval do odkryté branky Mueller.

Ve druhé třetině tempo hry opadlo, přesto se nakonec diváci dočkali dvou branek v jejím samotném závěru. Nejprve dostal Boleslav na dostřel jediného gólu nahozením od modré čáry obránce Osburn, dvougólový náskok však vrátil hostům opět v přesilové hře svým druhým gólem v duelu Mueller.

Domácí se ale nevzdali a v úvodu třetí třetiny snížil na 2:3 Järvinen. Kontaktní gól Bruslaře nabudil a ve zbytku zápasu se snažili o vyrovnání nepříznivého stavu. To ale nepřinesl ani závěrečný tlak při hře bez brankáře. Během ní naopak zkompletoval hattrick střelou přes celé kluziště Mueller.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Byl to boj od začátku až do konce a nás v tomto utkání jednoznačně sundala dolů naše nedisciplinovanost. Naprosto zbytečné fauly, po kterých soupeř dával góly v přesilovkách. To byly rozhodující momenty zápasu."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Od začátku to bylo velice těžké utkání, ale my jsme do něj vstoupili dobře, když jsme si pomohli přesilovými hrami. Díky vedení 2:0 jsme získali půdu pod nohama. Pak už to byl boj až do konce. Boleslav nás dvakrát dotáhla na gól, ale my jsme dokázali znovu odskočit, což bylo důležité. V závěrečném tlaku domácích nás pak podržel brankář Machovský."

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 39. Osburn (Malát), 43. Järvinen (Skalický, Lantoši) - 5. Dej, 19. Mueller (M. Kalus, Lakatoš), 40. Mueller, 60. Mueller (Machovský). Rozhodčí:Hribik, Úlehla - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:3. Diváci: 2563.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pyrochta, A. Čech, Jánošík, Osburn, R. Jeřábek, Bernad - J. Aaltonen, Järvinen, Skalický - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šmerha, Fořt, Malát - J. Stránský, F. Suchý, Dvořáček. Trenér: Kalous.

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese -Mueller, Krieger, J. Káňa - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.