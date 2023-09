Muchovou po semifinále na US Open mrzelo, že nepodala optimální výkon

Tenisový turnaj US Open, 8. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

New York - Tenistku Karolínu Muchovou po semifinálové porážce na US Open s Američankou Cori Gauffovou mrzelo, že nepředvedla ideální výkon. Na tiskové konferenci řekla, že nehrála ani na 60 procent svých možností. Turnajová desítka prohrála za více než dvě hodiny 4:6, 5:7. Přesto si letos v New Yorku vylepšila osobní maximum a ve světovém žebříčku se posune z desátého na osmé místo, dosud nejvýš v kariéře.

"Před dvěma dny jsem tu seděla (po vítězství nad Soranou Cirsteaovou) a říkala, jak mi vše vyšlo od začátku do konce. Dneska to tak nebylo. Jsem smutná, jak to dopadlo a že jsem nepředvedla na kurtu to nejlepší. Ten výkon mě mrzí," řekla Muchová, která doplatila také na 36 nevynucených chyb.

S Gauffovou prohrála podruhé za poslední měsíc. Před US Open na ni nestačila ve finále turnaje v Cincinnati. "Každý zápas je jiný. Je to ale elitní hráčka a musíte předvést takřka sto procent, abyste ji porazili. Jenže já se nedostala ani šedesát. A i když jsem měla nějakou šanci, tak jsem ji nevyužila," líčila Muchová.

Po prohře v prvním setu se finalistka letošního Roland Garros zlepšila i díky padesátiminutové pauze po protestu čtyř klimatických aktivistů. Jeden z nich se přilepil na podlahu tribuny. "Snažila jsem se to (přerušení) vzít jako pozitivum. Mluvila jsem se svými trenéry, ti se mě snažili probudit. Po přestávce jsem hrála o něco lépe, ale na Coco, která dnes hrála skvěle, to nestačilo," podotkla.

K takřka hodinové přestávce se nechtěla nechtěla příliš vyjadřovat. "Nejdřív jsem si ničeho nevšimla a pak si myslela, že je to nějaké fandění. Nakonec jsem i viděla nějakého chlapíka přilepeného k betonu. Vím, že nějaké protesty byly také ve Wimbledonu nebo při jiných akcích. To se zkrátka děje. Nic s tím nenaděláme," řekla hráčka I. ČLTK Praha.

V závěru druhé sady odvrátila pět mečbolů. V jedné z výměn za stavu 5:6 si vyměnila s Gauffovou až 40 úderů. "Obvykle je u mě normální, že když se dostanu do nějaké kritické situace, předvedu to nejlepší. Nemůžu ale čekat na to, až se dostanu do rohu. Takhle bych měla hrát po celý zápas. Bohužel to tak dnes nebylo," uvedla Muchová.

Kvůli zdravotním potížím nastoupila s rukávem na pravé ruce. Na komplikace se ale vymlouvat nechtěla. "Mám nějaké menší potíže, tak jsme se snažili, aby mě to co nejméně bolelo. Dávali jsme tam nějaké tejpy, a tak jsme přes to dali rukáv," dodala Muchová.