Muchová zabojuje o čtvrtfinále US Open na kurtu Louise Armstronga

Tenisový turnaj US Open, 1. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Tenistka Karolína Muchová zabojuje v neděli o premiérový postup do čtvrtfinále US Open s Číňankou Wang Sin-jü na kurtu Louise Armstronga. Zápas nasazené desítky a finalistky letošního Roland Garros s 53. hráčkou světa se uskuteční na druhém největším dvorci ve Flushing Meadows jako první v pořadí od 17:00 SELČ.

Sedmadvacetiletá Muchová zatím prochází turnajem bez ztráty setu, postupně vyřadila Australanku Storm Hunterovou, Polku Magdalenu Frechovou a domácí Taylor Townsendovou. Olomoucká rodačka zaútočí na deváté vítězství z posledních deseti zápasů. Před US Open se probojovala do finále turnaje v Cincinnati. S Wang Sin-jü se utká poprvé v kariéře.

Jednadvacetiletá Číňanka zatím porazila na US Open Američanku Katie Volynetsovou, Španělku Saru Sorribesovou a Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou. Vítězka utkání narazí ve čtvrtfinále na lepší z dvojice Belinda Bencicová - Sorana Cirsteaová. Jejich duel se uskuteční na kurtu Louise Armstronga hned po utkání Muchové s Wang Sin-jü.

Nedělní program tenisového US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Paul (14-USA) - Shelton (USA), Wozniacká (Dán.) - Gauffová (6-USA), 01:00 Gojo (Chorv.) - Djokovič (2-Srb.), Šwiateková (1-Pol.) - Ostapenková (20-Lot.).

Kurt Louise Armstronga: Muchová (10-ČR) - Wang Sin-jü (Čína), Cirsteaová (30-Rum.) - Bencicová (15-Švýc.), Hijikata (Austr.) - Tiafoe (10-USA), Stricker (Švýc.) - Fritz (9-USA).