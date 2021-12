Muchová nebude hrát Australian Open, na němž byla letos v semifinále

Praha - Tenistka Karolína Muchová se odhlásila z Australian Open a nebude v Melbourne obhajovat účast v semifinále. Tuto sezonu ukončila předčasně již v září kvůli potížím s břišním svalem, kvůli němuž poté nehrála několik měsíců. Pětadvacetiletá rodačka z Olomouce na sociální síti oznámila, že stále není fit a přijde o lednový grandslam. Stejně jako česká jednička Karolína Plíšková, jež si na soustředění zlomila ruku.

Muchová si břišní sval poranila právě během Australian Open, který byl kvůli pandemii koronaviru posunut do únorového termínu. Léčila se dva měsíce a teprve před antukovým Roland Garros začala pořádně podávat. Dobře se cítila až na trávě ve Wimbledonu, kdy došla do čtvrtfinále, ale problémy se jí vrátily. I proto na US Open vypadla již v 1. kole. Poslední zápas odehrála prvního září.

"Mrzí mě, že sezonu 2022 nezahájím na turnajích v Austrálii. Dělám vše pro to, abych byla co nejdřív fit a zpět na kurtu," napsala Muchová na instagramu. Bývalá devatenáctá hráčka světa, jíž nyní patří 32. místo v žebříčku WTA, odehrála letos jen jedenáct turnajů s bilancí 19:9.

Vedle úspěchu v Melbourne a Wimbledonu ještě došla do čtvrtfinále v Madridu a na Gippsland Trophy. Do světové dvacítky se poprvé dostala v květnu a pobyla v ní tři týdny.

Australian Open začne 17. ledna. V hlavní soutěži zůstalo šest českých tenistek, přihlášené jsou pátá hráčka světa Barbora Krejčíková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Ve dvouhře mužů figuruje Jiří Veselý.