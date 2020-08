MŠMT v manuálu pro školy upravilo informace o rouškách

Praha - Ministerstvo školství zaslalo v úterý večer školám aktualizovaný manuál, podle kterého mají od 1. září fungovat. Upravilo v něm informace o rouškách, které se po změnách v informacích od ministerstva zdravotnictví z minulého týdne nebudou muset ve školách nosit plošně. Záležet bude na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy covidem-19 v jednotlivých okresech. Pokud by v některém byl oranžový, tedy druhý stupeň pohotovosti, roušky by nařídili krajští hygienici. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnilo ministerstvo školství. ČTK to řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Původní manuál pro školy, který ministr školství Robert Plaga (ANO) s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) představili minulé úterý, předpokládal, že roušky budou od 1. září povinné ve školách plošně. Informaci, která vyplynula z jednání rady vlády den před tím, muselo ministerstvo školství do manuálu narychlo zapracovat. Podrobnosti k nošení roušek představil Vojtěch ve středu, ale po kritice a jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) následující den rozhodl o změnách. Od 1. září tak bude nošení roušek plošně povinné jen v hromadné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Mimořádné opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví toto pondělí.

Podle Lednové připravilo ministerstvo školství na základě tohoto opatření pro školy aktualizaci manuálu, o které informovalo ředitele škol v úterý večer. Text o zavedení plošné povinnosti nošení roušek od 1. září nahradilo informací o tom, že se od začátku září zavádí plošná opatření ministerstva zdravotnictví, o kterých je bude informovat prostřednictvím datových schránek. Doplnilo zároveň, že v případě druhého stupně rizika nákazy v jednotlivých okresech podle takzvaného semaforu zavede roušky krajská hygienická stanice. Povinnost nošení roušek by se v tom případě nevztahovala na mateřské a speciální školy.

Ministerstvo k aktualizovanému manuálu přiložilo letáček do sboroven a kabinetů, který popisuje postup hygieniků při případném výskytem koronaviru ve škole. Pokud by se u někoho ve škole potvrdil covid-19, začala by krajská hygienická stanice dohledávat kontakty nakaženého a vyhodnocovat riziko přenosu nemoci. Celá škola by se podle manuálu uzavírat nemusela. Nemocný by musel být minimálně 10 dní v izolaci. Na stejnou dobu by museli do karantény všichni, kdo s ním byli v blízkém kontaktu, a do pěti dnů by se u nich provedl test, zda nejsou také nemocní. Pokud by byl negativní, následoval by ještě jeden test alespoň deset dnů po posledním kontaktu s nakaženým.

Patnáctistránkový manuál obsahuje kromě hygienických doporučení k provozu škol, také pokyny pro družiny, školní jídelny nebo internáty. Patří k němu také přílohy s doporučeními k práci učitelů ve výuce a návod k přípravě na výuku na dálku. Někteří ředitelé kritizovali, že manuál přišel pozdě nebo že je alibistický, protože doporučení v něm nejsou proveditelná.