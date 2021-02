MS v klasickém lyžování: Razýmová 14., první zlato Bolšunova

Oberstdorf (Německo) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová dojela čtrnáctá ve skiatlonu na mistrovství světa v Oberstdorfu a dosáhla na svůj nejlepší výsledek na šampionátu v kariéře. Podle očekávání suverénně triumfovala favorizovaná Norka Therese Johaugová. Mezi muži se prvního titulu mistra světa dočkal Rus Alexandr Bolšunov.

Johaugovou nezastavil ani pád v závěru prvního okruhu a zvítězila o půl minuty před Švédkami Fridou Karlssonovou a Ebbou Anderssonovou. Další česká zástupkyně Petra Nováková dokončila závod na 31. místě.

Razýmová závod rozjela velmi dobře v klasice a po první části přijela do boxů osmá s odstupem 26 vteřin na čelo. V bruslení si o šest míst pohoršila a cílem projela s odstupem 1:55,6 minuty za Johaugovou.

"S odstupem času budu asi závod hodnotit pozitivně, ale teď spokojená příliš nejsem. Vzhledem k průběhu závodu jsem totiž mířila výš. Ta nespokojenost pramení z toho, že mě na desátém kilometru začaly brát křeče do rukou, o které jsem se nemohla pořádně opřít, a začala jsem rychle ztrácet pozice. Jinak bych mohla bojovat o desítku," řekla Razýmová v tiskové zprávě.

Devětadvacetiletá Razýmová startuje na třetím mistrovství světa a dosud nejlépe byla před čtyřmi lety v Lahti dvakrát šestadvacátá. Jejím hlavním závodem v Oberstdorfu má být volná desítka, která se jede v úterý.

Johaugová podle tradice začala od prvních metrů zostra a pole rychle natáhla. V závěru prvního klasického okruhu se jí držely Švédky Karlssonová s Anderssonovou. Karlssonová pak udělala chybu, srazila se s Johaugovou a obě spadly. Norka ale rychle vstala a čela se udržela, zatímco Švédka zlomila hůl a propadla se.

Klasiku dokončily v čele Johaugová s Anderssonovou, Norka přezula lyže rychleji a náskok ve volné technice už jen navyšovala. Karlssonová v bruslení dojela krajanku Anderssonovou a stříbro získala ve finiši.

Dvaatřicetiletá Johaugová si dojela pro osmý individuální titul mistryně světa, třetí ve skiatlonu a celkově se štafetami jedenáctý. Více zlatých medailí získaly v ženských závodech na MS jen její krajanka Marit Björgenová (18) a Ruska Jelena Vjalbeová (14).

Bolšunov získal ve skiatlonu první zlato z MS, Fellner doběhl 26.

Běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se dočkal prvního titulu mistra světa. Ruský lídr Světového poháru dnes v Oberstdorfu odolal norské pětici a vyhrál skiatlon. Z českých reprezentantů byl na třicetikilometrové trati nejlepší Adam Fellner, který si díky 26. místu vytvořil osobní maximum mezi elitou.

Letošní vítěz Tour de Ski Bolšunov skončil předloni na MS v Seefeldu čtyřikrát druhý - ve skiatlonu, sprintu dvojic, na padesátce i ve štafetě. Tentokrát už se radoval. O triumfu v souboji s Nory rozhodl v závěru, druhý skončil Simen Hegstad Krüger a bronz získal Hans Christer Holund.

Při neúčasti české jedničky Michala Nováka, který se soustředí na nedělní sprint dvojic, doběhl Fellner s čtyřminutovou ztrátou šestadvacátý. Lépe nikdy neskončil ani ve Světovém poháru. Petr Knop obsadil 37. místo a Jonáš Bešťák byl třiapadesátý.

"Jsem absolutně spokojený. Konečně mi na sto procent vyšel závod, na který jsem čekal dlouhou dobu," uvedl Fellner v tiskové zprávě. "Od prvních kol jsem se držel relativně vepředu, na konci klasiky se mi povedlo chytit skupinu osmi deseti lidí, se kterou jsem pak jel. Hodně mi pomohly i lyže, které byly naprosto famózní. Klobouk dolů před kluky, jak to namazali," ocenil nejrychlejší český běžec.

Klasickou patnáctikilometrovou část ještě odjela pohromadě větší skupina, ale v bruslení se rychle od ostatních odpojili Bolšunov, Holund, Krüger, obhájce titulu Sjur Röthe, vítěz čtvrtečního sprintu Johannes Hösflot Klaebo, Emil Iversen a Brit Andrew Musgrave.

Do posledního kola najížděl čtyřiadvacetiletý Bolšunov v zádech s norskou pěticí. V náročném táhlém stoupání odpadli Klaebo, Röthe a Iversen. Ujet se v čele pokusil Holund, ale jeho drobný náskok dlouho nevydržel. Bolšunov rozhodl v kopci před cílovou rovinkou, kterou už projel s jistotou první velké zlaté medaile v kariéře.

Premiéru sdruženářek na MS ovládly Norky, Koldovská byla 27.

Premiéru severské kombinace žen na mistrovství světa ovládly Norky. Zlato získala juniorská šampionka Gyda Westvoldová Hansenová před sesterskou dvojicí Mari Leinanová Lundová, Marte Leinanová Lundová. Šestnáctiletá česká lyžařka Tereza Koldovská obsadila v Oberstdorfu 27. místo.

Osmnáctileté Westvoldové Hansenové, jež juniorský titul získala před dvěma týdny na šampionátu v Lahti, spadlo dnešní zlato do klína až v závěru pětikilometrového běhu po karambolu vítězky skokanské části Mari Lundové. Starší ze sesterské dvojice si jela pro suverénní vítězství, v závěrečném sjezdu na stadion ale spadla, a než se jí podařilo vstát, krajanka ji předstihla.

Debut sdruženářek v takřka stoleté historii šampionátu v klasickém lyžování prožilo 31 závodnic z deseti zemí. V prosinci si ženy odbyly premiéru i ve Světovém poháru, závod v Ramsau ale nakonec zůstal kvůli koronavirovým opatřením jediný v sezoně. Jeho americká vítězka Tara Geraghtyová-Moatsová, která dnes doběhla pátá, při medailovém ceremoniálu převezme křišťálový globus.

Polák Žyla vyhrál závod skokanů na středním můstku

Polský skokan na lyžích Piotr Žyla získal titul mistra světa na středním můstku a ve 34 letech se stal nejstarším šampionem v historii. Stříbro v Oberstdorfu vybojoval Němec Karl Geiger, bronzový byl Anže Lanišek ze Slovinska.

Čeští skokani v Německu skončili v prvním kole. Nejblíže k účasti ve finálové třicítce byl na 32. místě Čestmír Kožíšek, od postupu ho dělilo 1,9 bodu. Vojtěch Štursa obsadil 35. pozici, Viktor Polášek byl o tři příčky za ním, Filip Sakala skončil na 48. místě.

"Kluci na sebe předvedli vcelku dobrý výkony. Česťa překvapil a škoda, že mu to nedalo do druhý kola. Byli bychom rádi, kdyby aspoň jeden český závodník ve druhém kole byl, ale bohužel se tak nestalo," řekl trenér František Vaculík.

Kožíšek startuje na šampionátu klasiků potřetí a 32. místo je jeho maximum v individuálním závodu. "S výsledkem jsem spokojený tak napůl. Jako výsledek to je celkem solidní, ale štve mě trošku, že to nevyšlo do druhého kola. Aktuálně asi na víc nemáme a musíme dál věřit, že se to zlepší," řekl český skokan.

Svěřenec českého kouče Michala Doležala Žyla vedl už v polovině soutěže díky nejdelšímu skoku dne 105 metrů. Ve druhém kole ustál tlak, přidal 102,5 metru a vyhrál s náskokem 3,6 bodu před Geigerem. Navázal na triumf krajana Dawida Kubackého z minulého šampionátu v Seefeldu. Obhájce titulu tentokrát skončil pátý.

Němec Geiger ve druhém kole skočil 102 metrů a na stupně vítězů se posunul ze čtvrté příčky. Lanišek si naopak oproti prvnímu kolu o místo pohoršil.

Suverénní lídr průběžného pořadí Světového poháru Halvor Egner Granerud skončil těsně pod stupni vítězů. Po nevydařeném prvním kole, po němž figuroval až na 16. místě, se Nor díky skoku 103 metrů posunul na čtvrtou příčku. Od medaile ho dělilo 1,8 bodu.

V neděli je na programu soutěž smíšených družstev a Česko budou reprezentovat Klára Ulrichová, Karolína Indráčková, Polášek a Kožíšek.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování

Běh na lyžích - skiatlon:

Muži (30 km): 1. Bolšunov (Rus.) 1:11:33,9, 2. Krüger -1,1, 3. Holund -1,7, 4. Klaebo -21,5, 5. Iversen -22,1, 6. Röthe (všichni Nor.) -47,3, 7. Musgrave (Brit.) -1:33,3, 8. Jakimuškin (Rus.) -2:00,3, 9. Poromaa (Švéd.) -2:00,4, 10. Cologna (Švýc.) -2:00,8, ...26. Fellner -4:01,6, 37. Knop -5:00,3, 53. Bešťák (všichni ČR) -8:09,4.

Ženy (15 km): 1. Johaugová (Nor.) 38:35,5, 2. Karlssonová -30,0, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -30,2, 4. Stadloberová (Rak.) -1:11,4, 5. Kallaová (Švéd.) -1:12,1, 6. Fossesholmová (Nor.) -1:15,6, 7. Claudelová (Fr.) -1:22,7, 8. Sorinová (Rus.) -1:23,3, 9. H. Wengová (Nor.) -1:25,5, 10. Kirpičenková (Rus.) -1:30,0, ...14. Razýmová -1:55,6, 31. Nováková (obě ČR) -4:22,9.

Severská kombinace:

Ženy (střední můstek + 5 km): 1. Westvoldová Hansenová 13:10,4, 2. Mari Leinanová Lundová -13,8, 3. Marte Leinanová Lundová (všechny Nor.) -28,8, 4. Nakamuraová (Jap.) -39,9, 5. Geraghtyová-Moatsová (USA) -1:09,4, 6. Sieffová -1:09,7, 7. Dejoriová (obě It.) -1:26,0, 8. Hirnerová -1:38,5, 9. Kleinrathová (obě Rak.) -1:39,5, 10. Mijazakiová (Jap.) -1:43,6, ...27. Koldovská (ČR) -6:51,8.

Skoky na lyžích:

Muži - střední můstek: 1. Žyla (Pol.) 268,8 b. (105+102,5 m), 2. Geiger (Něm.) 265,2 (103,5+102), 3. Lanišek (Slovin.) 261,5 (102,5+101), 4. Granerud (Nor.) 259,7 (99+103), 5. Kubacki (Pol.) 257,1 (102+99), 6. Johansson (Nor.) 256,5 (100+101), 7. Hayböck (Rak.) 253,9 (101+97,5), 8. Pavlovčič (Slovin.) 253,4 (101,5+98), 9. Tande (Nor.) 251,6 (101+98), 10. Kraft (Rak.) 251,2 (100,5+97,5), ...32. Kožíšek 113,5 (96,5), 35. Štursa 108,5 (94), 38. Polášek 106,5 (93), 48. Sakala (všichni ČR) 88,1 (84).