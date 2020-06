Mravenečníci a lenochodi v olomoucké zoo tvoří jednu rodinu

Olomouc - Jednu velkou rodinu vytvořili k překvapení ošetřovatelů lenochodi a mravenečníci čtyřprstí, kteří začali obývat stejnou část pavilonu zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce. Oba dva druhy se tolerují a nedávno narozené mládě mravenečníka dokonce občas sleze mámě ze zad a odpočívá u samice lenochoda.

Zoo dříve chovala mravenečníky čtyřprsté a lenochody odděleně, nedávno je ale zkusila dát do jednoho pavilonu. "Zdařilo se to a lenochodi se s mravenečníky krásně sžili. Občas je vidět, že mládě mravenečníka leží vedle samice lenochodky v boudě. Vůbec si nekonkurují a jsou spolu spokojení," řekla dnes novinářům ošetřovatelka svatokopecké zoo Hana Dostálová.

Lenochodi dostávají svému jméno a značnou část dne tráví zavěšeni v horní části ubikace nebo schoulení ve větvích, kde spokojeně odpočívají. Pokud se pohybují, tak velmi pomalu a rozvážně. Ani mravenečníci čtyřprstí nejsou žádní divoši a spolubydlícím lenochodům dopřávají klid na odpočinek.

Olomoucká zoo začala chovat mravenečníka čtyřprstého v roce 2003 a dosud se jí podařilo odchovat 13 mláďat. Zatím poslední se narodilo letos na jaře samici Morganě. Stromoví mravenečníci se ve volné přírodě vyskytují poměrně běžně, avšak jejich odchov v zajetí je problematický i pro renomované zoologické zahrady.

"Na pavilonu dochází ke krásné symbióze života lenochodů a mravenečníků. Morganu jsme od lenochodů neoddělovali. Mládě se tak narodilo nejen do své rodiny, ale i do společnosti, s níž by se mohlo setkat ve volné přírodě," podotkla Dostálová.

Zoo na Svatém Kopečku patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Zoo chová na ploše 42 hektarů čtyři stovky druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o zhruba 1739 jedinců. Zoologická zahrada loni odchovala 172 mláďat.

Zřizovatelem zahrady je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zoo si vlastními aktivitami vydělá zhruba půlku částky potřebné na provoz. Loni ji navštívilo zhruba 350.000 lidí.