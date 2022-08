Mračková Vildumetzová chce lobbovat za gigafactory v Karlovarském kraji

Karlovy Vary - Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a poslankyně za Karlovarský kraj Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se chce obrátit na kolegy z kraje v obou parlamentních komorách a přesvědčit je, aby podpořili přesun plánované stavby továrny na elektrobaterie pro automobilový průmysl z Líní na Plzeňsku do Karlovarského kraje. Podle Mračkové Vildumetzové má Karlovarský kraj podmínky pro stavbu takzvané gigafactory a navíc jde o strukturálně postižený region, který podobný typ investice potřebuje, uvedla poslankyně v tiskové zprávě. Výstavba gigafactory na pozemcích současného letiště v Líních má odpůrce, například mezi okolními obcemi.

Bývalou hejtmanku znepokojil souhlas vlády se zrušením letiště v Líních u Plzně, kde má vzniknout podnikatelský park. "Tento projekt měl být realizován v Karlovarském kraji. A to především proto, že pozemky a zázemí na podobnou investici jsou v zásadě připravené, pozemky jsou v relativně krátkém čase řešitelné, a především jsou zde k dispozici lidé, kteří by mohli v tomto projektu pracovat,“ uvedla.

Podle Mračkové Vildumetzové by přesun záměru do Karlovarského kraje měla podpořit vláda. "A přijde mi naprosto absurdní, že současné vedení kraje za to nebojuje,“ dodává. Stanovisko Plzeňského i Karlovarského kraje ČTK zjišťuje.

Sejít se poslankyně chce s místopředsedou Senátu Janem Hornikem (STAN), senátorem za Karlovarsko a přesvědčit ho, aby se všichni poslanci a senátoři z Karlovarského kraje postavili za její iniciativu přesunu této investice do Karlovarského kraje. Interpelovat chce i hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) s dotazem, proč kraj za gigafactory nebojuje. Mračková Vildumetzová také uvedla, že od něj bude chtít vysvětlit, jak bude zajištěna letecká záchranná služba pro Karlovarský kraj, pro kterou je v nyní zásadní východisko také letiště v Líních u Plzně.

Strategický podnikatelský park Plzeň-Líně (SPP) počítá se vznikem průmyslové zóny na až 400 hektarech. Hlavním investorem by mohla být například automobilka Volkswagen, která hledá místo pro výrobu baterií pro auta. Záměr má vyjít až na 120 miliard Kč. Kromě České republiky ale zvažuje i Maďarsko, Slovensko a Polsko. Podobnou investici zvažuje ve střední Evropě jihokorejský LG.

O umístění gigafactory v Karlovarském kraji se snaží i společnost Sokolovská uhelná, respektive její sesterská společnost SOUS GROUP, která připravuje ucelený systém bateriového řetězce, kde by se podílela na těžbě lithia, zpracování pro bateriový průmysl i jejich recyklaci. Výroba baterií pro automobily by mohla být vítanou součástí tohoto záměru.