MPSV navrhne růst přídavků, brát by je mohlo o 300.000 rodin víc

Praha - Ministerstvo práce navrhne zvýšení přídavků na děti lidem, kteří pracují. Dávka by se měla podle plánu zvýšit od ledna a nově by na ni mělo dosáhnout zhruba o 300.000 rodin víc. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o rozpočtu to dnes novinářům řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Na navýšení přídavků požaduje pro příští rok ještě 4,5 miliardy korun. O návrhu budou šéfky obou ministerstev ještě jednat.

"Dnes zašleme naše představy. Je to připravené ohledně různých variant... Chtěli bychom jít do navýšení okruhu osob, které dostanou přídavek na dítě, ale také do navýšení částek tak, abychom pomohli pracujících rodinám s dětmi," řekla Maláčová. Podle ní ministerstvo návrh konzultovalo s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) a s ekonomickým týmem krizového štábu.

Přídavek na dítě pobírají domácnosti s příjmem menším než 2,7násobek životního minima. Podle Maláčové by se hranice příjmu mohla posunout na 3,6násobek. Rodina, která by měla na dávku nárok, by tak mohla mít proti dnešku příjem o čtvrtinu vyšší. Například domácnost rodičů s pětiletým a desetiletým potomkem by místo nynějších 30.078 korun měsíčně mohla mít 40.104 korun. Ministryně uvedla, že by tak přibylo asi 300.000 rodin s nárokem na dávku.

Přídavek nyní činí 500, 610 či 700 korun měsíčně podle věku dítěte. Pokud aspoň jeden z rodičů pracuje, je částka o 300 korun vyšší. Podle Maláčové by se měly zvýšit částky pro "pracující rodiny". O kolik by se jim dávka mohla zvednout, ministryně neupřesnila.

"O parametrech jsme nejednaly. Shodly jsme se, že problém chceme posunout dál. Počkám si na návrh," řekla Schillerová.

Maláčová věří, že se dohoda najde "v řádu týdnů". Řekla, že její úřad pak návrh zákona připraví do několika dnů a norma by se mohla projednávat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

V srpnu úřady práce vyplatily 159.700 přídavků na děti. Před rokem jich bylo 189.300. Výdaje za prvních osm měsíců letos činily 1,41 miliardy, loni 1,54 miliardy. Za celý minulý rok se pak vydalo celkem 2,28 miliardy korun. Na příští rok chce Maláčová navíc 4,5 miliardy.

Přídavek se zvyšoval od ledna 2018. Rozšířil se tehdy i okruh rodin, které na něj dosáhnou. Sociolog a člen NERV Daniel Prokop nedávno na semináři o sociálních dopadech pandemie řekl, že by zvýšení mohlo rodinám s nízkými příjmy pomoci. Uvedl, že přídavek nemá "tak negativní konotaci" jako jiné dávky a dá se také dobře zacílit na potřebné. Zmínil i rozšíření okruhu příjemců, mluvil tehdy o posunutí hranice příjmu například na trojnásobek životního minima.