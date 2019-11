Možnost uzavřít dohodu o vině a trestu by se mohla rozšířit

Praha - Možnost dohody o vině a trestu by se mohla rozšířit i na závažné zločiny. Finanční limit k určení výše škody pro posuzování majetkových deliktů se možná zdvojnásobí. Změny má přinést poslanecká novela trestního zákoníku, kterou dnes Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila. Novelu nyní projedná sněmovní ústavně právní výbor.

Spory vyvolala snaha posuzovat jako trestný čin krádeže se škodou až od 10.000 korun. Nyní je tento limit poloviční. Delikty se škodou do 5000 korun posuzují radnice a obecní úřady jako přestupek. Proti tomu měla námitky i vláda. SPD kvůli tomu navrhovala zamítnutí novely, ale neuspěla. "Budeme legalizovat krádeže do 10.000 korun, jiný efekt tam nebude," uvedl poslanec SPD Jan Hrnčíř. Poukázal na to, že pachatele přestupků se mnohdy nepodaří sankcionovat.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček namítl, že hranice 5000 korun platí už 17 let. Podle bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (za ANO) současný limit "vede ke kriminalizaci, která neodpovídá současné ekonomické realitě". Poslanec TOP 09 Dominik Feri k obavám, že obcím vzroste přestupková agenda, řekl, že "obcím se ulehčovalo, a teď se ten stav zkrátka vyrovnává". Předkladatelé novely z řad ANO, ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 očekávají, že obecní a městské úřady by řešily ročně o tři až pět procent případů více než nyní.

Předloha zároveň zdvojnásobuje i další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, jež charakterizuje nejtěžší majetkovou kriminalitu, by začínala na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů. "Současná pětimilionová hranice je úplně směšná," uvedla Válková. Změny mají podle Válkové "zefektivnit, zrychlit a zlevnit trestní řízení".

Dohodu o vině a trestu by bylo možné podle předlohy uzavřít u všech trestných činů, tedy i u zvlášť závažných. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení, což je podle autorů novely hlavním důvodem, proč se tolik nerozšířila. Pokud by omezení odpadlo, mohlo by se podle autorů ulehčit okresním soudům při projednávání například loupeží, těžkého ublížení na zdraví a znásilnění. U krajských soudů by se mohlo jednat o závažnou majetkovou a hospodářskou kriminalitu, předkladatelé konkrétně zmiňují spolupracující obviněné. Nově by se naopak nesměla dohoda využívat u lidí s omezenou svéprávností.