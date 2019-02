Praha - Na elektrickou Čezetu, nejsilnější sériový Harley-Davidson nebo na návrat legendární Suzuki Katana se mohou těšit návštěvníci veletrhu Motosalon, který dnes začíná na výstavišti v pražských Letňanech. Trvat bude do neděle.

Na letošní ročník se přihlásilo rekordních téměř 200 vystavovatelů, kteří do pěti hal přivezli 355 značek. V pořádání Motosalonu se již mnoho let střídá Praha s Brnem a do obou destinací akce každoročně přiláká přes 60.000 návštěvníků.

Mezi taháky akce patří elektrický skútr Čezeta, který odkazuje na legendární ČZ 502 přezdívanou "prase" z 50. a 60. let minulého století. Suzuki pro letošní rok připravila lahůdku v podobě litrového "naháče" odkazujícího na 37 let starou legendu Katana. Harley-Davidson představí dosud nejsilnější sériový model FXDR 114. Odvěký rival Harleye Indian předvede funbike FTR 1200 S, Ducati ukáže nový Hypermotard 950 a BMW zase cestovní enduro F 850 GS Adventure.

Akci bude doprovázet bohatý program zahrnující vystoupení kaskadérů nebo setkání se známými osobnostmi se vztahem k motorkám. Tradičním vyvrcholením bude sobotní vyhlášení titulu Motocykl roku 2019.