Motorkáři dostali další pokuty za vjezd do Obřího dolu, každý 20.000 Kč

Vrchlabí (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) uložila ve správním řízení za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny pokuty devíti motorkářům, každému 20.000 korun. Dva z nich už tuto částku zaplatili, řekl dnes ČTK náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. Nešlo o všechny motorkáře, kteří v srpnu vjeli přes zákaz do Obřího dolu. Někteří stačili před příjezdem policie odjet. Většinou šlo o cizince. Obří důl patří z hlediska ochrany přírody k nejcennějším oblastem Krkonoš.

"Ve spolupráci s Policií ČR se podařilo ztotožnit devět lidí, všichni ztotožnění byli z Německa. Ve všech případech byla vyměřena pokuta ve výši 20.000 korun," řekl Kašpar.

Horní hranice sankce je až 100.000 korun. "Ano, byli někde, kde neměli co dělat, ale pohybovali se po asfaltové cestě v údolí. Je to tedy něco jiného, když se někdo pohybuje na terénním motocyklu nebo sněžném skútru v jádrové zóně národního parku," řekl Kašpar.

V sobotu 7. srpna vjeli přes zákaz do Obřího dolu asi dvě desítky zahraničních motorkářů. Poté, co policie po upozornění svědků dorazila do Pece pod Sněžkou, přistihla už jen některé z nich. Policie některé motorkáře zastavila v Peci u dolní stanice lanové dráhy na Sněžku, když se vraceli z Obřího dolu. Zbývající motorkáři stačili odjet ještě před příjezdem policie.

Celkem 11 motorkářů dostalo na místě pokutu 2000 až 3000 korun, devět z nich za dopravní přestupek porušení zákazu vjezdu, a dva pokutovala cizinecká policie za to, že neměli v pořádku doklady.

Obřím dolem vede frekventovaná výstupová modře značená turistická trasa z Pece pod Sněžkou na hřebeny a na Sněžku. Motorkáři se podle svědků dostali až ke kapličce v Obřím dole, kam z horského střediska vede asfaltová cesta.

Nejvyšší možnou sankci ve správním řízení, 100.000 korun, dostal nedávno každý ze čtyř motocyklistů, kteří loni 1. dubna jezdili na terénních motocyklech s pásy po zasněžených Krkonoších. Pohybovali se totiž v nejcennějších lokalitách Krkonoš, projeli třeba i Krakonošovou zahrádkou pod Studniční horou. Strážci s policisty jednoho pachatele zastihli u hřebenové Luční boudy, zbytek skupiny v okamžiku, když přijížděla do cíle jízdy na parkovišti na Horních Mísečkách.