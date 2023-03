Motor může poslat Kladno do baráže, Hradec a Liberec hrají o čtvrtfinále

Praha - V přímém souboji nejhorších týmů hokejové extraligy mohou České Budějovice v pátek odsoudit Kladno k účasti v baráži. Motor se jí s jistotou vyhne, pokud v předposledním kole základní části získá tři body. Velký boj o poslední volné místo mezi elitním kvartetem svádí Liberec a Hradec Králové, který se bude moct těšit na čtvrtfinále play off, když v pátek získá o bod víc než Bílí Tygři.

Českobudějovičtí vyhráli jediný z posledních osmi zápasů, doma vybojovali jediný bod z minulých čtyř utkání. A právě o bod mají navrch nad Kladnem. "Na předešlé výsledky nikdo koukat nebude. Máme o bod více, což nám možná dává nějakou výhodu, ale musíme to doma urvat. Lidi nás poženou, i když hrajeme, co hrajeme. A ty výkony nejsou vůbec ideální. Doufám však, že nám budou fandit a vyhrajeme," řekl klubovému webu útočník Matěj Toman.

Pikantní bude souboj pro domácího kouče Davida Čermáka, který v závěru minulého ročníku provedl Rytíře úspěšně barážovou sérii proti Jihlavě (4:1 na zápasy). Pak zamířil na jih Čech a během sezony se posunul z role asistenta na post hlavního trenéra.

Hokejisté Kladna promarnili možnost vylepšit svou pozici - poslední tři utkání hráli doma, ale připsali si v nich jediný bod. S Jihočechy sice první vzájemný duel sezony vyhráli 2:1, ale pak dvakrát vysoko prohráli 1:6 a 2:6, takže v konečném účtování budou potřebovat mít oproti Motoru alespoň bod navrch.

"Bavili jsme se o tomto utkání už v prosinci. Bohužel na to nakonec přesně došlo - jedeme do Budějovic s tím, že tam budeme hrát o všechno. Musíme tam vyhrát a nejlépe za tři body. Jestli se chceme vyhnout baráži, tak pro nás ani jiný výsledek neexistuje," připustil asistent trenéra Pavel Skrbek, že tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra odmítá spoléhat na zázraky v nedělním závěrečném kole.

Hodně bude v banku také v Karlových Varech, kde se představí Liberec. Domácí mají na dosah dvou bodů osmé místo, na němž je Brno a které znamená vstup do předkola play off v domácím prostředí. "Nejde však jen o tu osmičku, ale i o to, abychom zakončili základní část v dobrém rozpoložení a herní pohodě. To bychom chtěli přenést do předkola, protože člověk tam určitě nechce jít po dvou prohrách," uvedl pro klubový web obránce Tomáš Havlín.

Dvoubodové manko má po sedmizápasové vítězné šňůře i Liberec na čtvrtou příčku. "Tvrdě teď pracujeme, poslední čtvrtinu hrajeme prakticky takové malé play off a zaslouženě jsme si vybojovali šanci proklouznout do první čtyřky," řekl zkušený útočník Michal Birner.

Zpočátku velmi nepovedenou sezonu výrazně vylepšila i Sparta. V úterý mohli Pražané vystřídat Vítkovice na druhém místě, ale proti Olomouci neuspěli (1:2 po sam. nájezdech). "Ještě jsou dva zápasy do konce a je to pořád otevřené," řekl útočník David Tomášek. "Bylo by výborné, kdybychom dosáhli na druhé místo, ale když se to nepovede, tak i to třetí je pro nás skvělé," doplnil kouč Miloslav Hořava.

Královéhradečtí natáhli klubový rekord na deset výher v řadě, při pokusu o jedenáctou ale podlehli Mladé Boleslavi 3:4 po nájezdech, přestože po dvou třetinách vedli 3:2. "Nepracovali jsme tak, jak jsme měli. A ve třetí třetině se nám to vymstilo," řekl asistent trenéra Petr Svoboda.

Vítkovice mají v dostizích o druhé místo lepší pozici. Pojistit si jej mohou v zápase s Brnem. "Kometa má v poslední době formu. Musíme si dávat pozor na jejich přesilové hry, na které mají hráče, kteří si to umí rozehrát a zakončit. Rozhodovat bude znovu disciplína a musíme podat stoprocentní výkon z obrany," uvedl trenér ostravského klubu Miloš Holaň. Tabulku tolik neřeší. "Mě zajímá spíše předvedená hra směrem k play off. To mě opravdu zajímá nejvíc. Druhé místo v hlavách tolik nemáme," dodal Holaň.

Kometa z posledních deseti utkání sedmkrát zvítězila a jen dvakrát nebodovala. Při snaze o udržení v první osmičce ji však čekají dva celky z nejvyšších pozic - po duelu v Ostravě hostí Brňané v neděli Spartu. "Budou to těžké zápasy," podotkl útočník Tomáš Vincour.

Olomouci se v poslední době nedařilo, navíc bojuje s rozsáhlou marodkou. Proti Třinci si mohou sedmí Hanáci zajistit start předkola v domácím prostředí. "Za mě je asi jedno, kde začneme. Důležité je, abychom hráli, jak potřebujeme. Musíme to zase nastartovat. Doufám, že od zápasu na Spartě to zase pojede," řekl brankář Jan Lukáš.

Třinec skončí nejspíš po základní části šestý. Teoreticky ještě může přeskočit Liberec, na který ztrácí šest bodů a má lepší vzájemné zápasy. Stejný náskok má před Olomoucí, s níž nezískal v sezoně ve třech utkáních ani bod. I trenér Ocelářů Zdeněk Moták před duelem s Hanáky proto připustil, že bude hlavní, aby mužstvo získalo herní pohodu před play off.

"Jde o získání sebedůvěry, aby si mužstvo věřilo a dokázalo hraniční (vyrovnané) zápasy překlopit na svou stranu," podotkl Moták, jehož svěřenci prohráli 11 z posledních 14 zápasů. Ztratili tím čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále. "Bohužel se momentálně trápíme," přiznal Marko Daňo, který bude hájit pozici nejlepšího střelce ligy. V čele má náskok čtyř gólů.

Delší dobu jistý vítěz základní části Pardubice ztratily čtyři z posledních šesti utkání, nyní přivítají Litvínov. Domácí potřebují vyladit formu na boje o titul. "Je za tím více věcí, proč ty poslední zápasy byly z naší strany nepovedené. Ty hlavní jsou vyloučení a zbytečné ztráty puků," prohlásil útočník Lukáš Sedlák.

Litvínov čeká předkolo a je jasné, že ho začne mimo svou arénu, ale ještě není zřejmé, proti jakému soupeři. Severočechy sice dělí od Dynama propastných 45 bodů, ale v sezoně dokázali lídra pokaždé potrápit - vzájemné zápasy prohráli 0:1 po nájezdech, 0:1 a 1:2.

Dvanáctá Mladá Boleslav hostí desátou Plzeň, na kterou ztrácí čtyři body. Západočeši prohráli už sedmkrát za sebou a získali během neúspěšné šňůry jediný bod. Dosavadní vzájemné souboje v sezoně byly ohromně vyrovnané - jeden skončil o gól, jeden v prodloužení a jeden až v nájezdech. Dvakrát se radovali Indiáni.

Statistické údaje před pátečními zápasy 51. kola extraligy: HC Motor České Budějovice (13.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 6:1, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 48 zápasů/46 bodů (8 branek + 38 asistencí) - Tomáš Plekanec 50/47 (15+32). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,64 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,18 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,97 a 89,60 - Adam Brízgala 2,90, 90,77 a dvakrát udržel čisté konto, Landon Bow 3,52 a 88,61. Zajímavosti: - Motor si v případě vítězství v běžné hrací době zajistí 13. místo a vyhne se baráži o udržení v extralize. - Kladno v případě, že vyjde naprázdno, bude muset hájit účast v extralize v baráži stejně jako loni, kdy ze 14. místa narazilo na vítěze první ligy Jihlavu a vyhrálo 4:1 na zápasy. Po základní části bylo předposlední a při snížení účastníků z 15 celků sestoupil přímo poslední Zlín. - České Budějovice dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály sedm z posledních osmi zápasů. - Motor doma čtyřikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Kladno třikrát za sebou prohrálo a získalo jediný bod. - Rytíři, kteří se představí venku po sérii tří domácích duelů, mimo svůj led po sérii pěti porážek naposledy vyhráli v Plzni 3:0. - Motor vyhrál čtyři z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Lukáš Vopelka z Českých Budějovic dnes slaví 27. narozeniny. - Kanadský obránce Jake Dotchin může v neděli proti Karlovým Varům sehrát 100. zápas v české extralize. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Kometa Brno (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:1, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 50/47 (21+26) - Petr Holík 50/45 (12+33). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,14, 92,41 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,15 a 92,57 - Dominik Furch 2,27, 92,65 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pokud Vítkovice získají o dva body více než Sparta s Hradcem Králové, zajistí si druhé místo a účast v příštím ročníku Ligy mistrů. - Ostravané po sérii čtyř porážek vyhráli pět z posledních šesti utkání. - Vítkovice doma vyhrály jen dva z uplynulých sedmi zápasů. - Kometa bodovala ve čtyřech z posledních pěti duelů a z toho třikrát vyhrála. - Brňané venku bodovali ve třech z uplynulých čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhráli. - Ostravané vyhráli šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Petr Holík z Komety v pátek oslaví 31. narozeniny, obránci Marku Hrbasovi bude v sobotu 30 let. - Slovenský obránce Juraj Mikuš z Vítkovic může sehrát 500. zápas v české extralize, brankář Aleš Stezka by mohl odchytat 100. duel v domácí nejvyšší soutěži. HC Energie Karlovy Vary (9.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech, 0:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 48/29 (6+23) - Oscar Flynn 49/37 (21+16). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,54, 90,69 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,04, 90,45 a třikrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00 - Petr Kváča 2,11, 92,54 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních sedmi zápasů. - Energie doma po dvou utkáních bez bodu naposledy v neděli porazila České Budějovice 5:1. - Liberec vyhrál sedmkrát za sebou a ztratil jen dva body. - Bílí Tygři venku vyhráli třikrát za sebou a neztratili ani bod. - Liberec bodoval ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Do sestavy Liberce se může vrátit po odpykání jednozápasového disciplinárního trest za faul na forvarda Tomáš Čachotského z Českých Budějovic útočník Petr Jelínek. - Obránce Matěj Stříteský z Karlových Varů může sehrát 700. zápas v extralize. - Útočník Michal Birner z Liberce dnes slaví 37. narozeniny. Chybí mu také jediný gól k hranici 100 branek v extralize. HC Sparta Praha (3.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:1, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 47/37 (24+13) - Jakub Lev 50/38 (15+23). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,15, 91,54 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,26, 90,10 a dvakrát udržel čisté konto - Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pokud Hradec Králové získá o bod více než Liberec v Karlových Varech, zajistí si čtvrté místo a přímou účast ve čtvrtfinále. - Sparta po sérii pěti vítězství prohrála dva z posledních čtyř utkání. - Pražané doma po šňůře osmi výher naposledy v úterý podlehli Olomouci 1:2 po samostatných nájezdech. - Hradec po série deseti vítězství v neděli podlehl doma Mladé Boleslavi 3:4 po samostatných nájezdech. - Mountfield venku vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Sparta bodovala v deseti z uplynulých jedenácti vzájemných soubojů a z toho devětkrát vyhrál - Švédský útočník Erik Thorell ze Sparty oslaví v pátek 31. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0 po sam. nájezdech, 1:0, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 47/40 (14+26) - Šimon Stránský 44/36 (8+28). Statistiky brankářů: Roman Will 2,09, 92,28 a pětkrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47 - Šimon Zajíček 2,67, 91,18 a jednou udržel čisté konto, Matej Tomek 1,88, 92,74 a dvakrát udržel čisté konto, Denis Godla 3,08 a 90,70. Zajímavosti: - Pardubice dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály čtyři z uplynulých šesti utkání. - Dynamo doma po sérii čtyř zápasů vyšlo dvakrát za sebou naprázdno. - Litvínov čtyřikrát za sebou zvítězil a ztratil jen dva body. - Verva venku po sérii čtyř porážek naposledy v pátek vyhrála v Mladé Boleslavi 2:1. - Pardubice ve vzájemných duelech zvítězily sedmkrát za sebou a ztratily jen dva body. Litvínov naposledy uspěl 21. února 2021, kdy vyhrál v Pardubicích 3:1. - Útočník Tomáš Zohorna z Pardubic by mohl v neděli v Hradci Králové sehrát 500. zápas v extralize a gólman Roman Will by mohl ve východočeském derby odchytal 200. duel v domácí nejvyšší soutěži. HC Olomouc (7.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 41/32 (12+20) - Martin Růžička 50/50 (23+27). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,38, 92,10 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,12, 91,82 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,39 a 90,09. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jen dva z posledních šesti zápasů a v obou případech to bylo až v nastavení. - Hanáci doma dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli jediný z posledních čtyř utkání. - Třinec stejně jako Olomouc čeká na plný bodový zisk šest zápasů. Během nich Oceláři jen třikrát bodovali a z toho jednou vyhráli. - Oceláři venku vyhráli jediný z posledních šesti zápasů. - Olomouc ve vzájemných duelech vyhrála čtyřikrát za sebou a neztratila ani bod. - Útočník Daniel Kurovský z Třince oslaví oslaví v sobotu 25. narozeniny, obránci Lukáši Kaňákovi bude v neděli 26 let. BK Mladá Boleslav (12.) - HC Škoda Plzeň (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 0:1, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 45/26 (7+19) - Petr Kodýtek 44/34 (15+19). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,21, 92,18 a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,33 a 91,89 - Miroslav Svoboda 2,59, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,57, 91,48 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii šesti porážek vyhrála dva z posledních tří zápasů. - Bruslařský klub doma prohrál čtyřikrát za sebou a nezískal ani bod. - Plzeň prohrála sedmkrát za sebou a získala jediný bod. Na plný zisk čeká 12 utkání, z nichž jen tři vyhrála. - Škoda prohrála venku šestkrát za sebou a nezískala ani bod. - Plzeň, která loni vypadla s Mladou Boleslaví v předkole po porážce 2:3 na zápasy, bodovala ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných soubojů a z toho třikrát vyhrála. - Obránce Jan Jaroměřský z Plzně by mohl v neděli proti Českým Budějovicím sehrát 400. zápas v extralize. Další program: Neděle 5. března - 52. kolo: 16:30 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 4:0, 1:4), HC Kometa Brno - HC Sparta Praha (3:2, 2:6, 3:5), HC Verva Litvínov - HC Olomouc (3:5, 5:3, 8:1), HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice (2:3 po sam. nájezdech, 4:1, 4:3 v prodl.), Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera (3:6, 2:3 po sam. nájezdech, 0:2), Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary (3:4, 4:1, 2:4), HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (3:2 v prodl., 3:0, 0:1).