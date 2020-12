Motocyklové MS se do Brna už nikdy nevrátí, tuší Pešek

Praha - Jeden z nejlepších domácích motocyklových jezdců nedávné minulosti Lukáš Pešek už nepočítá s tím, že se v příštím roce ani v nejbližší budoucnosti v Česku uskuteční závod mistrovství světa. Zastupitelé Brna se v úterý usnesli, že se příští rok Velká cena na Masarykově okruhu nepojede. I když promotér šampionátu ani spolek, který závod pořádá, ještě oficiální rozhodnutí neoznámili, Pešek to považuje za hotovou věc.

"Osobně to beru už tak, že to tak bude a nic se nebude měnit. Dotáhlo se to tam, kam se to dotáhlo. Už se to ke konci motorek v Brně chýlilo delší dobu, pořád se řešily peníze a další věci. Špatný asfalt je jen vyústěním situace, jak to celé ukončit," řekl Pešek ČTK.

Jedním z hlavních důvodů, proč má světový šampionát Masarykův okruh opustit, je špatná kvalita povrchu. Pořádající spolek se ve smlouvě s promotérem zavázal, že jej opraví, ale v současnosti na to nemá dostatek financí. "Když to navíc vezmu z pohledu Dorny a každý rok se bude v Čechách mluvit o tom, jestli Velká cena bude nebo nebude, že je to drahé, tak to asi taky není pozitivní reklama," podotkl pětatřicetiletý závodník.

Pešek počítá s tím, že se šampionát do Brna již nikdy nevrátí. "Vrátit se to sem už nemůže. Na tohle čekalo několik zájemců a už se to nedá vrátit. Nemyslím si, že Velká cena Brna má tak obrovský význam pro Dornu, že by se sem potřebovala vrátit. Dnes má kolem Sachsenring, Rakousko, možná do budoucna bude Maďarsko," uvedl účastník 136 závodů mistrovství světa.

Pražský rodák se dokázal v MS devětkrát prosadit na stupně vítězů, v roce 2007 byl v Brně třetí. Na Masarykově okruhu jezdil vždy rád. "Když budu mluvit za sebe, tak to byl vždy trošku jiný víkend, který jsem si užil. Fanoušků bylo hodně, byl tam větší tlak a větší pozornost médií. I pro naše partnery mělo význam s námi cestu absolvovat. Z toho důvodu to bude pro české kluky nevýhoda, na druhou stranu je to mistrovství světa. Jedeš za sebe a tam, kde tě pošlou," dodal Pešek.

Závod MS se jel v Brně poprvé v roce 1965. Celkem se zde konalo 55 ročníků Grand Prix.