Morawiecki: Polsko navrhuje úplný zákaz obchodování s Ruskem

Varšava - Polsko navrhlo Evropské unii, aby zavedla úplný zákaz obchodování s Ruskem. Uvedl to dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Západní země nyní rozsáhlými sankcemi reagují na útok ruských vojsk na Ukrajinu, EU tento týden uvedla do praxe už čtvrtý balík sankcí proti Rusku.

"Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí," uvedl podle agentury Reuters Morawiecki. "Úplné odříznutí ruského obchodu by zvýšilo tlak na Rusko, aby uvažovalo o tom, zda by nebylo lepší tuto krutou válku zastavit," dodal.

"Tato věc se týká života a smrti desítek nebo dokonce stovek tisíců lidí. Tyká se suverénního státu, Ukrajiny, ale také bezpečnosti NATO," prohlásil polský premiér. "Musíme Rusku ukázat svou sílu a odhodlání, jinak budeme muset v blízké budoucnosti zaplatit vyšší cenu," dodal.

"Česká republika vždy prosazovala nejtvrdší možné sankce proti ruskému agresorovi a budeme v tom pokračovat i nadále," řekl ČTK předseda české vlády Petr Fiala. O konkrétních opatřeních budou podle něj lídři zemí jednat na summitu Evropské rady příští týden.

Morawiecki podle agentury PAP rovněž vyzval k přípravě plánu obnovy Ukrajiny. Dodal, že na jeho financování by se měly podílet hlavně nejbohatší evropské země, které propásly okamžik, kdy bylo možné ruské agresi zabránit. "Budu o celoevropském plánu obnovy Ukrajiny hovořit na nadcházejícím zasedání Evropské rady," uvedl.

Morawiecki tento týden s premiéry České republiky a Slovinska Petrem Fialou a Janezem Janšou navštívil v Kyjevě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Plán obnovy Ukrajiny byl jedním z témat kyjevské schůzky, upozornila agentura PAP.