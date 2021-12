Moravanka s kapelníkem Slabákem dala podle zpěvačky dechovce nový kabát

Brno - Moravanka a její kapelník Jan Slabák dali dechovce "nový kabát", zvuk a temperament blízký swingu, řekla dnes ČTK dlouholetá zpěvačka kapely a moderátorka Ivana Slabáková. I když Moravanka letos po 50 letech existence skončila, její odkaz žije dál v produkci dalších dechových hudeb, míní Slabáková.

Rozhodnutí ukončit činnost Moravanky zrálo postupně, svou roli sehrál věk kapelníka i dalších členů, úbytek koncertů v Česku i zahraničí a také komplikace spojené s hudební činností v době pandemie koronaviru a souvisejících opatření. "Říká se, že přestat se má v nejlepším, dokud to všem hraje," uvedla Slabáková.

Poslední dva roky byly podle zpěvačky náročné, koncerty se hodně rušily. I proto Moravanka nekončila nějakým slavnostním galakoncertem, ale středečním vystoupením v sokolovně v Lomnici u Tišnova. "Nechali jsme to odplynout do ztracena," konstatovala Slabáková. Všichni však byli dojatí, i kapelník podle ní zamáčkl slzu.

Slabák letos oslavil 80. narozeniny. Na trubku přestal na koncertech hrát už před několika lety, zůstával u dirigování. "Přece jen už nejsme tak mladí, do toho juchání a zpívání už mi tak není. Navíc když máte někde odehrát čtyřhodinový koncert, je to dřina, z toho už bolí i ramena, klouby. Zdraví mi naštěstí slouží, zrak mám dobrý, ale zrovna nedávno doktorka zjistila, že se mi trochu horší sluch. Ono při koncertech od těch trumpet to je slušná zvuková pecka, někde se to musí projevit," řekl ČTK Slabák letos v březnu.

Tehdy ještě přemýšlel nad tím, že by mohl Moravanku někomu předat, nakonec ale padlo rozhodnutí činnost kapely ukončit. Nenašel se nikdo, kdo by mohl a chtěl převzít kapelnickou taktovku i velké manažerské starosti spojené s plánováním koncertů a další činnosti dechové hudby.

Po Moravance, která zažívala největší úspěchy v 80. a 90. letech, zůstaly desítky alb. Na DVD a dvou CD je nově k dispozici nahrávka z letošního srpna z Kyjova, prezentovaná jako Poslední live koncert. Jsou na ní zaznamenané největší hity Moravanky.

Fanoušci kapely, kteří na sociálních sítích litují konce Moravanky, se utěšují právě tím, že existuje mnoho CD i televizních pořadů s jejich oblíbenou dechovou hudbou. Někteří také avizovali, že navrhli či navrhnou Jana Slabáka na státní vyznamenání. "Určitě si to zaslouží za to, co pro dechovku udělal. Dal jí nový zvuk, nový kabát," uvedla Slabáková.