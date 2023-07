Monopol Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců Sněmovna zrušila

Praha - Monopol společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku se zřejmě zruší. Sněmovna to dnes schválila. V senátní novele zvýšila až na 400.000 eur (9,6 milionu korun) limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, který horní parlamentní komora doporučila pouze zdvojnásobit na nejméně 120.000 eur (zhruba 2,9 milionu korun). Změnu nyní posoudí senátoři.

Zavedení pětiletého monopolu komerčního pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku pro Pojišťovnu VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, prosadila Sněmovna v minulém volebním období. Proti se tehdy stavěla vedle horní komory také ministerstva vnitra a zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora. Po pěti letech by mohly podle platného zákona nabízet komerční zdravotní pojištění dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny.

Zastánci nynějšího stavu poukazovali na to, že bylo nutné vyřešit problém, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž mají jistotu, že jim bude proplacena. Podle senátorů je monopol v rozporu s evropským právem.

Senátní návrh počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Registr by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by měla zdravotnická zařízení a v případě potřeby i policie. Novela má cizincům umožnit do tří měsíců vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP a pojistit se u pojišťovny podle vlastního uvážení. Pojišťovny budou podle novely muset obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, kteří o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.

Česká asociace pojišťoven výsledek hlasování ve Sněmovně podle ředitele Jana Matouška uvítala. "Věříme, že díky zrušení monopolu Pojišťovny VZP se narovnají podmínky trhu v pojištění cizinců a klienti opět dostanou na výběr a tím i kvalitnější službu. Zároveň novela významně posílí transparentnost a zvýší minimální limity plnění. Návrat k respektování evropského práva, se kterým byl monopol v kolizi, je dobrá zpráva pro všechny zúčastněné," dodal.