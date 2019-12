Módní značka Pietro Filipi chce po období ztrát dobýt německý trh

Praha - Obrat české módní značky Pietro Filipi by se mohl letos zvýšit o pět až deset procent. Firma se v posledních dvou letech po změně majitele dostává postupně ze ztrát. Loňské konsolidované tržby meziročně vzrostly o osm procent na 486 milionů korun a zmenšil se i třicetimilionový propad v provozním zisku na necelých 20 milionů korun. Většinový vlastník a jednatel Michal Mička chce se značkou v nejbližší době prorazit na německý trh. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Příští rok chce značka vyrůst v tržbách alespoň o dalších 60 milionů korun v Česku i na Slovensku," uvedl. Připustil ale, že je to ambiciózní plán. Osmdesátiprocentní podíl ve značce Pietro Filipi koupil Mička se svou investiční společností C2H RETAIL HOLDING v listopadu 2017 od zakladatele firmy Petra Hendrycha, zbývajících 20 procent letos v lednu.

Její závazky po splatnosti vůči dodavatelům činily více než 70 milionů korun a společnost neplnila podmínky bank. Do zadlužené firmy vstoupil Mička ale podle svých slov proto, že jej jako sběratele moderního umění móda a design zajímají. Věří, že dokáže etablovanou značku pozvednout. Pořizují si ji příznivci luxusní módy i ti, kteří chtějí nadčasové oblečení z kvalitního materiálu. Právě v udržitelnosti vidí Mička budoucnost. Loni koupil také značku koženého oblečení Kara.

"Letos budeme z mnoha důvodů pod plánem, ale není to pro nás to stěžejní. Jsou kroky, které mají dlouhodobější dopad na byznys a neprojeví se hned," uvedl. Dodal zároveň, že výše tržeb a zisk nejsou v současné době to nejdůležitější. "Vím, jak bych docílil toho, abych z Pietro Filipi udělal profitabilní firmu se 70 miliony s ukazatelem EBITDA ročně (provozní zisk před odpisy). Musel bych ale firmu extrémně utáhnout, osekat náklady a zrušit vývoj produktů," poznamenal.

Nesměla by mít prý vlastní technologie, design ani produkty a musela by nakupovat hotové zboží, jak to dělají jiné značky. Takový přístup však Mička považuje za neudržitelný. Chce, aby česká značka dokázala čelit i přicházející zahraniční konkurenci a sama se v cizině také prosadila.

V Česku má Pietro Filipi 23 vlastních kamenných obchodů, které operují s průměrnou EBITDA marží ve výši 20 procent. Dalších deset je na Slovensku, v Litvě a Lotyšsku. Mička by chtěl prorazit na německý trh. Přestože je rozsáhlý, je přesvědčen, že by česká značka díky své celkové propozici uspěla.

V současnosti firma investuje do rozvoje IT, vývoje produktu, optimalizaci skladových zásob, tvorby nových prodejních konceptů a managementu. I když má e-shop, v online prodeji Mička směr růstu nevidí. Vnímá ho spíše jako kontaktní místo pro zákazníka. Design, střihy a technologie vyvíjí Pietro Filipi v Česku. Šije ale i na Slovensku, Portugalsku, Španělsku a Makedonii. "Je čím dál těžší vyrábět kvalitně a za dostupnou cenu," připouští majitel. Kromě oblečení prodává od letošního jara také francouzské spodní prádlo Etam.