Modelárna LIAZ vidí svou budoucnost v letectví

Liberec - Vlastníci liberecké společnosti Modelárna LIAZ už nevidí budoucnost v automobilovém průmyslu, ale v letectví. Podnik, který je jedním z posledních pozůstatků známého výrobce nákladních automobilů, dnes dodává nástroje pro výrobu a kontrolu dílů automobilkám v Česku i v zahraničí. Firma ale vyvinula bezpilotní vrtulník schopný unést až 70 kilogramů výstroje a právě v něm vidí svou budoucnost. U příležitosti návštěvy ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) to dnes ČTK řekl finanční a strategický ředitel společnosti Vojtěch Pražma.

Fotogalerie

Automobilový průmysl, v němž firma dlouhá léta působí, podle Pražmy postupem let degradoval. Obchodní podmínky jsou stále tvrdší, zejména tlak na cenu. "Na nedostatek zakázek si nemůžeme stěžovat, práce máme dost," řekl. Zhruba 85 procent produkce míří podle Pražmy za hranice. Velkým problémem je ale podle něj platební morálka, která se s koronavirovou pandemií ještě zhoršila. "V březnu a dubnu jsme neměli prakticky žádné tržby, odběratelé přestali platit," řekl. Výroba se ale nezastavila, firma využila úspor z minulých let, o státní pomoc nežádala.

I proto vidí Pražma v letectví pro Modelárnu LIAZ podstatně větší budoucnost. "Letectví se věnujeme od roku 2008, kdy jsme dělali kooperační výrobu, na bezpilotním vrtulníku pracujeme už třetí rok. Je to naše konstrukce i výroba," řekl Pražma. Stroj SKYSPOTTER 151 je přes tři metry dlouhý a téměř půldruhého metru vysoký. Létat může ve výšce až čtyř kilometrů. Využít ho lze podle vybavení pro civilní účely - k ostraze, dohledu na silnicích, ale také například při vyhledávání lidí, nebo aktuálně k dezinfekci ploch. Využít ho ale může i armáda.

Firma si postupně vybudovala vývojové a konstrukční pracoviště, kde pracuje 30 vysoce kvalifikovaných techniků. "Každý náš výrobek je inovační, na každém jsou aspekty vlastního vývoje," řekl Pražma. Letectví podle něj dnes představuje zhruba deset až 15 procent výroby podniku, do konce roku už to může být i 20 až 30 procent. Zájem je veliký. Jde ale o zakázky na míru zákazníka, a tak podle něj jejich příprava může trvat až pět let. Velká konkurence ale podle Pražmy v této oblasti není. Podobné stroje nabízejí v Evropě jen dvě další firmy.

Modelárna LIAZ je ryze českým podnikem. Na začátku měla podle Pražmy 17 lidí, dnes jich zaměstnává kolem 140. Tržby společnosti se pohybují kolem 260 milionů korun. Kvůli plánované výrobě bezpilotních vrtulníků připravuje firma rozšíření výroby, koupila další areál v liberecké části Doubí. Úpravy zkomplikoval koronavirus, nové prostory chce ale podle Pražmy otevřít koncem letošního roku. Prosadit se chce podnik se svou výrobou hlavně v Africe, dnes proto Pražma jednal s Petříčkem o pomoci při navazování obchodních kontaktů v této oblasti.