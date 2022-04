MMR vyhlásilo dotační program pro obce a kraje na bydlení pro uprchlíky

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dnes dotační program pro obce a kraje na pořízení a opravy bydlení pro uprchlíky. Vyčlenilo zatím téměř miliardu korun. O peníze mohou kraje, obce a jejich organizace žádat od 20. dubna. Na byt na osobu mohou získat až 120.000 korun, na místo v obecní či krajské ubytovně pak až 40.000 korun. Na tiskové konferenci to řekl šéf resortu Ivan Bartoš (Piráti). Podle něj se proplatí i zpětně náklady po 24. dubnu po začátku ruské invaze. Peníze je možné čerpat do konce listopadu.

"Dnes spouštíme program pomoci. Zveřejňujeme podmínky. Příjem žádostí začne po Velikonocích... Chceme podpořit pořízení či rekonstrukce obecních a krajských objektů, aby mohly fungovat pro ubytování. Opravené byty zůstanou krajům a obcím v jejich vlastnictví pro jejich občany," uvedl Bartoš.

Česko udělilo válečným uprchlíkům téměř 289.000 víz k ochraně. Zhruba dvě pětiny příchozích jsou děti, téměř čtyři pětiny dospělých tvoří ženy. Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že v halách, tělocvičnách či podobném humanitárním ubytování je 900 běženců, všichni ostatní našli místo v ubytovacích zařízeních, domácnostech či bytech. Toto bydlení ale může být dočasné.

Bartoš řekl, že podle požadavků krajů by bylo potřeba asi 50.000 ubytovacích míst. Zmínil, že by tak bylo potřeba asi pět miliard korun. Celá suma se nemusí vyčerpat. "Uvědomme si ale, že rekonstrukce může být velmi jednoduchá, spočívá ve výměně oken, vymalování či výměně lůžek," podotkl ministr.

Peníze z dotací mohou pokrýt 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent mají zajistit žadatelé. Pětina sumy může být na vybavení. Ministerstvo je v případě potřeby připraveno poskytnout dotace i na pořízení mobilních či montovaných domů.

Část výdajů by Česko mohlo získat z EU. O evropské podpoře by podle členů vlády mohlo být jasné do konce května.