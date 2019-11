MMR: Objem hypoték letos klesl o 31 miliard na 124 mld. Kč

Praha - České banky poskytly za letošní tři čtvrtletí lidem 54.700 hypotečních úvěrů za téměř 124 miliard Kč. Proti stejnému období loni to bylo o 16.900 hypoték a 30,7 miliardy korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Zájem o hypotéky letos klesá. Důvodem jsou podle expertů vysoké ceny nemovitostí, které zřejmě v dohledné době klesat nebudou, a zpřísněné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla na 2,47 procenta, snížila se osmý měsíc v řadě.

"Pokles hypoték za letošní rok v objemech je o 20 procent. V kusech je pokles ještě větší, a to o 24 procent, což je dáno růstem průměrné hypotéky," řekl ČTK poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Největší překážkou je podle něj to, že žadatel o úvěr musí složit pětinu z ceny nemovitosti v hotovosti, aby dostal na zbývajících 80 procent hypotéku. Průměrná hypotéka je 2,3 milionu Kč, žadatel tak musí mít k dispozici 460.000 Kč. Pokud k tomu platí nájem, je to na naspoření hodně peněz, dodal Staňura.

Výrazný meziroční pokles hypotečního trhu je podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha do velké míry ovlivněn abnormálně vysokou poptávkou po hypotékách v loňském roce. Touto dobou loni se už vědělo, že Česká národní banka zpřísní svou regulaci pomocí stanovení maximálních limitů zadlužení vůči příjmům žadatelů. Snižování sazeb je podle Staňury je logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. Domnívá se, že trend bude pokračovat.

"Ceny nemovitostí v ČR stále pozvolna narůstají. Ve srovnání s příjmy českých domácností jsou vysoké. Problémem je i nízký počet nově stavěných a prodávaných bytů," uvedl generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Doplnil, že v případě nových hypoték se v posledním roce setkává s větším zapojením příbuzných, a to formou zástavy další nemovitosti, nebo se připojí jako spolužadatelé.

Hypoteční banka dnes na základě výsledků svého HB Indexu uvedla, že ceny bytů ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o 7,9 procentního bodu na 148,3 bodu. Mezičtvrtletně stouply o 2,6 procentního bodu. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data zdražily téměř o polovinu. Rostly rovněž ceny rodinných domů a pozemků.