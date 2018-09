Praha - České banky poskytly v prvním pololetí letošního roku lidem 47.300 hypotečních úvěrů za celkem 100,8 miliardy Kč. Proti stejnému období loni to je o 8500 hypoték a 12,3 miliardy korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Experti neočekávají, že se klesající tendence objemů hypoték do konce roku změní.

"Za poklesem objemu hypotečních úvěrů vidíme rostoucí ceny nemovitostí, zvyšování sazeb hypoték, samozřejmě i promítnutí očekávání rozhodnutí o nových opatřeních České národní banky a jejich zavádění," řekla ČTK mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Důvodem poklesu jsou podle ředitele realitní kanceláře Bidli Ondřeje Mašína především stále rostoucí ceny nemovitostí a výrazně přísnější podmínky pro získání hypotečního úvěru. Protože již v loňském roce ČNB hrozila, že omezí poskytování hypoték, část klientů uspíšila své rozhodnutí koupit nemovitosti, případně si vzít hypotéku. "Očekáváme pokles i za celý rok," poznamenal.

Analytička společnosti Partners Lucie Drásalová rovněž v letošním a případně i v dalším roce čeká pokles, ale ne zásadní. Sazby jsou podle ní pořád velmi nízké a ekonomice se daří. Doporučení, která budou platit od října, už stejně banky ve větší či menší míře dlouhodobě používají, takže by neměla být zásadním důvodem pro nějaký dramatický pokles, podotkla.

Výkonný ředitel společnosti ChytryHonza.cz Niholas Eich za rok 2018 očekává patnáctiprocentní pokles proti roku 2017. Zmenšování hypotečního trhu je důsledkem poklesu nabízených nemovitostí a zvyšování jejich cen a úrokových sazeb. Trh refinancování je navíc velmi konkurenční a tento trend se podle něj do konce roku jen těžko změní. Ve střednědobém horizontu však může několik prvků trh naopak posílit. S nárůstem sazeb mohou investoři opět posílit alternativní investice do nemovitostí a vyjádření ČSÚ o růstu počtu zahájených staveb o 16 procent může přispět k větší likviditě trhu, dodal.

ČNB v červnu uvedla, že od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla počátkem srpna o 0,25 bodu na 1,25 procenta.