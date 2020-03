MMR chce posunout vypořádání připomínek ke stavebnímu zákonu

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru posunout termín pro vypořádání připomínek k novému stavebnímu zákonu o měsíc do konce dubna. Potřebuje k tomu souhlas premiéra. Ministerstvo to dnes sdělilo ČTK. K zákonu, který má zjednodušit a zrychlit stavební řízení, jsou podle MMR aktuálně vypořádány tři čtvrtiny připomínek.

"Vzhledem k tomu, že legislativní rada vlády v tuto chvíli nezasedá, ministerstvo požádalo premiéra o to, aby mohlo v průběhu dubna ještě v jednom kole prodiskutovat poslední sporné body zákona. Duben by ministerstvo využilo k doprojednání paragrafového znění zákona, do něhož v posledních dvou týdnech zasáhla opatření proti šíření viru, která znemožnila řadu plánovaných osobních jednání," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Výsledkem času navíc by podle ní mělo být dosažení co nejširšího konsensu, který umožní rychlé a hladké schválení zákona potřebného pro budoucí oživování ekonomiky.

Původně byl termín pro vypořádání připomínek do konce ledna. Mnozí experti i lidé z oboru už tehdy označovali tento termín za "šibeniční". Vláda ho proto posunula o dva měsíce do konce března.

"Povedlo se nám vypořádat většinu z téměř 5000 připomínek, které se k novému stavebnímu zákonu sešly. Logicky jsme se nevyhnuli kompromisům. Během posledních měsíců jsem vedla nespočet jednání s nespočtem těch, kterých se zákon dotýká, a mnozí z nich měli velmi protichůdné požadavky," uvedla dále Dostálová. Původní návrh byl podle ní maximalistickou variantou a bylo jasné, že během projednávání zákona bude ministerstvo muset dělat ústupky. "Zákon není sportovní utkání. Není možné vyhrát 100:0. Po první vlně vypořádání zbývá ale již jen čtvrtina témat, kde jsme zatím nenašli shodu," doplnila ministryně.

Podle ní je potřeba především doladit dohodu s velkými městy, která chtěla zohlednit specifika zejména u územně plánovací dokumentace a odchylek ve stavebních předpisech.

Podle některých analytiků může být stavebnictví tahounem při oživení ekonomiky poté, co skončí opatření proti šíření koronaviru. Není až tolik závislé na zahraničním obchodu. "Pokud si veřejný sektor udrží vůli investovat a nebude škrtat, může stavebnictví sehrát významnou roli při obnově ekonomického růstů po ústupu koronaviru. Česko bude potřebovat rozpočtový impulz a stavebnictví by mohlo být jedním z jeho adresátů," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Podle Dostálové by k tomu mohlo přispět právě výrazné zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, který si MMR od nového zákona slibuje.

Norma má řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je dokonce protiústavní. Dostálová opakovaně zdůrazňuje, že v připomínkovém řízení je ochotná dělat kompromisy, ovšem nesmí být porušen cíl zákona. "Cílem zákona je i po vypořádání všech připomínek, aby byl stavební záměr veden v jednom řízení a před jedním stavebním úřadem," doplnila ministryně.

Podle ní stále platí plánovaný harmonogram schvalování zákona, vzhledem k současné situaci se ovšem nedá vyloučit, že se termíny změní. Zákon by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku. Účinnosti by měl nabývat postupně do poloviny roku 2023.