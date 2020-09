Mladík u soudu odmítl obžalobu z dvojnásobné vraždy kvůli vile

Praha - Čtyřiadvacetiletý Tomáš Fiala dnes odmítl obžalobu z toho, že kvůli historické vile v pražské Bubenči zavraždil majitelku nemovitosti a jejího partnera. Dvaasedmdesátiletou ženu podle jeho výpovědi před pražským městským soudem zabil právě její o 15 let mladší partner, mladík následně v sebeobraně usmrtil jeho. Vraždy se staly počátkem loňského června, těla dvojice našla policie po čtyřech měsících pátrání ve středočeské nádrži Švihov na řece Želivce.

"Neuběhne den, kdy bych si to nevyčítal," prohlásil u dnešního jednání Fiala. Mladík čelí obžalobě z dvojnásobné vraždy, za kterou mu v případě odsouzení hrozí až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.

Bývalý student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uvedl, že spolu se svým partnerem a spolubydlícím Jiřím Nehybou sjednávali s partnerským párem koupi vily. Poslední detaily dohody měl dojednat Fiala, který si s mužem a ženou dal schůzku nedaleko svého bydliště v Ledči nad Sázavou a zároveň v půli jejich cesty na Moravu. Pronajal si na to rekreační objekt ve vesnici Velká Paseka, kde začali všichni tři o nemovitosti mluvit.

"Zásadní zlom přišel, když jsme začali mluvit o finanční stránce," řekl Fiala. Pár se podle jeho výpovědi začal hádat, odešel proto ven. Když zaslechl zvuky napadení, vběhl do domu. Žena však už byla mrtvá. Protože mu její partner vyhrožoval a protože zazmatkoval, pomohl muži odstranit tělo. Hodili ho spolu do Želivky.

Když se vrátili zpět, nastala podle mladíkovy výpovědi hádka i mezi nimi. Spor se vystupňoval a muž na něj zaútočil nožem. Musel se proto bránit. "Jediné, co jsem našel byl nějaký pohrabáč u krbu," prohlásil. Tím pak muže usmrtil a jeho tělo také odvezl do nádrže. "V tu chvíli jsem absolutně nevěděl, co mám dělat," popsal.

Podle státní zástupkyně Jany Murínové se však Fiala spolu s Nehybou společně pokusili v roce 2019 podvodem získat nemovitost v Praze 6 v hodnotě 22 milionů korun, která patřila později zavražděné ženě. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich. Nehybovi hrozí za pokus o podvod až desetiletý trest.

Aby se na podvod nepřišlo, smluvil si Fiala podle žalobkyně s párem schůzku. Pak muže a ženu odvezl do rekreačního objektu, který si pronajal nedaleko nádrže Švihov. Tam je oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody. Mladík muži podle státní zástupkyně způsobil několik sečných ran na hlavě, roztříštil mu lebku a pohmoždil mozek. Ženu pravděpodobně utopil, přesnou příčinu smrti však nebylo možné při pitvě zjistit kvůli stavu těla. Ostatky ležely ve vodě čtyři až pět měsíců a byly zatíženy závažím.