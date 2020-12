Mladá Boleslav zabojuje o první výhru pod Ještědem po 10 letech

Praha - Atraktivní souboj dvou nedalekých rivalů přinese v pátek v hokejové extralize dohrávka 5. kola mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Hosté uspěli už sedmkrát za sebou, jenže v aréně Bílých Tygrů se jim dlouhodobě nedaří. O to cennější by bylo další vylepšení klubového rekordu v počtu výher v řadě. V dohrávaném souboji 4. kola Sparta vyzve Vítkovice. Na programu jsou také tři duely 26. kola. Vedoucí Třinec se bude snažit prodloužit svou bodovou sérii, která trvá od začátku sezony, na ledě posledních Českých Budějovic.

Liberec vydřenou úterní výhrou 2:1 nad Brnem utnul sérii pěti porážek. "Samozřejmě je to ohromná úleva, protože ta série proher už byla vážně dlouhá," řekl útočník Radan Lenc. "Musíme si bojovného ducha přenést i do dalších zápasů. Věřím, že máme tak kvalitní tým, abychom nastartovali zase nějakou vítěznou sérii. Čeká nás každopádně ohromně těžký soupeř. Mladá Boleslav má formu a hraje ve velkém laufu. Navíc je to derby a bude to zase velký boj," uvedl Lenc.

Mladoboleslavští by se rádi udrželi na vítězné vlně, na ledě Severočechů však neuspěli už přes deset let ve 22 utkáních za sebou. "Zápasy jdou rychle za sebou, my jdeme do každého s pokorou. S tím, že chceme vyhrát. Stejné to bude i v Liberci," burcoval zkušený obránce Martin Ševc, jenž v letech 2015 až 2019 patřil ke klíčovým postavám Bílých Tygrů.

Sparta po dvou porážkách poslední dva zápasy suverénně vyhrála a stále patří do první čtyřky. "Musíme zase nastavit nějaký režim, abychom vyhrávali více zápasů v řadě, nemůžeme to mít pořád nahoru dolů," prohlásil útočník Roman Horák.

Vítkovice čeká druhé utkání pod koučem Milošem Holaněm, jenž zatím nedokázal ukončit šňůru proher, která čítá už šest zápasů. "Sparta je vždycky velká výzva. Nesmíme zapomenout i na to, že je tam menší hřiště, prostě musíme brát všechny aspekty," prohlásil Holaň, který ve Spartě jako kouč dříve působil. "Pro mě osobně to pikantní je. Za zkušenost ve Spartě jsem byl hodně rád, protože do té doby jsem byl vždy protivník a Sparta byla pro mě červený prapor. Pak jsem tam trénoval a poznal, jaké to je z té druhé strany a jak se každý soupeř chce na vás vytáhnout," dodal Holaň.

Plzeň vyhrála čtyřikrát za sebou, doma neuspěla v sezoně jen jednou z osmi zápasů a nyní přivítá oblíbeného soupeře. Olomouc porazila třikrát v řadě. Hanáci uspěli v jediném z posledních šesti vzájemných soubojů. "Vyhráváme, dáváme góly, věříme si na puku, v situacích jeden na jednoho. Musíme v tom jen pokračovat," řekl plzeňský obránce Vojtěch Budík po nedělním utkání v Hradci Králové, kde hosté kvůli marodce měli k dispozici jen šest obránců a deset útočníků.

Olomouc se stále potácí v suterénu extraligové tabulky. Důvodem je hlavně špatná koncovka - s 32 góly jsou Kohouti nejméně produktivním týmem soutěže. V sezoně se jim ještě nepovedlo vyhrát dvě utkání po sobě.

Úspěšné období prožívají hokejisté Karlových Varů, jejichž vítězná šňůra čítá před utkáním s Hradcem Králové šest zápasů. "Stojí za tím výborná týmová práce a dobrá nálada v týmu. Jsme na vítězné vlně, což je super. Jsem rád, že jsme se rychle oklepali z porážky v Mladé Boleslavi, což byl popravdě velký problém. Hned v dalším utkání jsme se vrátili na vítěznou vlnu a na týmu je vidět, že si věříme," uvedl na klubovém webu útočník Jakub Flek.

Hradec Králové po dvou zápasech bez bodového zisku zabral s Českými Budějovicemi (6:1). "Jsme rádi, že jsme dokázali zase vyhrát a že i ta hra vypadala docela dobře, ale potřebujeme více povedených zápasů za sebou, abychom se dostali do nějaké - hlavně psychické - pohody. Teď je pro nás důležité na ten výkon navázat a vyhrát. Musíme se dostat na nějakou vlnu, abychom dohnali týmy před námi, protože tam se chceme v tabulce pohybovat," uvedl útočník Radek Smoleňák.

Českobudějovický nováček doma ještě nevyhrál. Devět pokusů mu k úspěchu nestačilo. I proto ztrácí z posledního místa už šest bodů.

"Způsob, jakým prohráváme, je pro mě něco úplně neakceptovatelného a něco, co nedokážu překousnout. Je to pro mě těžká doba, hlavou se mi honí spousta věcí," řekl kouč Václav Prospal na klubovém webu. "Věřil jsem tomu, že výsledkově na tom budeme lépe. Herně to není hrozné, není to tak, že by týmy přijely a vystřílely nás ze zimáku. Ale výsledkově je to tristní a ta bilance je zoufalá. Obrovský problém máme s tím odehrát celých šedesát minut, podobné je to i s proměňováním šancí," uvedl.

Třinec se venku představí po šestizápasové sérii na domácím ledě, po níž stále platí, že je posledním účastníkem soutěže, který v řádném čase neprohrál. Podle papírových prognóz by se na tom nemělo nic změnit ani na jihu Čech. "Těžké je každé utkání, soutěž je vyrovnaná, rozhodně nikoho nemůžete podcenit. Musíme se dívat na vlastní hru a důkladně se připravit," uvedl třinecký trenér Marek Zadina.

Statistické údaje před pátečními zápasy extraligy: -------- 26. kolo: HC Škoda Plzeň (2.) - HC Olomouc (13.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 19 zápasů/28 bodů (9 branek + 19 asistencí) - Jan Káňa II, Lukáš Kucsera oba 18/8 (5+3). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,10 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,56 procenta, Dominik Pavlát 2,50 a 93,42 - Branislav Konrád 2,93 a 90,93, Jan Lukáš 4,08 a 88,12. Zajímavosti: - Plzeň čtyřikrát za sebou zvítězila a neztratila při této sérii ani bod. - Škoda vyhrála doma sedm z osmi utkání v této sezoně. - Olomouc prohrála tři z posledních čtyř utkání. - Hanáci venku prohráli sedm z uplynulých osmi duelů. - Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a prohrála jediný z posledních šesti duelů s Olomoucí. - Útočník Silvester Kusko z Olomouce může sehrát 100. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (3.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 18/14 (7+7) - Filip Hronek 19/17 (8+9). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,41, 92,44 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 0,92 a 96,15, Jan Bednář 4,16 a 86,67 - Štěpán Lukeš 1,87, 93,19 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,40 a 91,21. Zajímavosti: - Energie vyhrála šestkrát za sebou a ztratila při této šňůře jen tři body. Z posledních dvanácti duelů prohrála jediný. - Karlovy Vary vyhrály doma pětkrát za sebou a naposledy neuspěly na vlastním ledě 9. listopadu, kdy podlehly Třinci 2:7. - Mountfield v úterý doma porazil České Budějovice 6:1 a byla to pro něj teprve druhá výhra z posledních sedmi zápasů. - Hradec Králové venku vyhrál jediný z posledních pěti utkání. - Energie vyhrála ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou a třikrát z posledních čtyř utkání. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:6. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 19/14 (4+10) - Martin Růžička 17/28 (8+20). Statistiky brankářů: Jiří Patera 2,65, 91,16 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,95 a 86,56 - Jakub Štěpánek 1,96, 91,41 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,69 a 89,41. Zajímavosti: - Motor prohrál pětkrát za sebou a získal při této sérii jediný bod. - České Budějovice stále čekají po návratu do extraligy po sedmi letech na první domácí vítězství a z devíti vystoupení na vlastním ledě získaly jen tři body. - Třinec se představí venku po sérii šesti domácích zápasů poprvé od 24. listopadu, kdy vyhrál v Hradci Králové 3:0. - Oceláři bodovali ve všech 17 zápasech v této sezoně a jen dvakrát prohráli. - Třinec venku v této sezoně prohrál jediný ze šesti zápasů. Dohrávka 4. kola: HC Sparta Praha (4.) - HC Vítkovice Ridera (9.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 20/19 (8+11) - Dominik Lakatoš 17/13 (10+3). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,24, 91,25 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,25 a 89,87 - Miroslav Svoboda 2,83 a 91,11, Daniel Dolejš 2,88, 91,93 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta po dvou porážkách vyhrála dvakrát za sebou při skóre 11:2. - Pražané v neděli doma porazili Kometu Brno 6:1 a v O2 areně se radovali po dvou porážkách. - Vítkovice prohrály šestkrát za sebou a získaly při této sérii jen dva body. - Ostravané se v úterý v Litvínově představili poprvé pod koučem Milošem Holaněm, který nahradil odvolaného Mojmíra Trličíka. Po porážek 0:1 v prodloužení poprvé po čtyřech zápasech bodovali. - V prvním vzájemném souboji v sezoně dokázaly Vítkovice díky výhře 5:4 v prodloužení proti Spartě uspět poprvé po čtyřech porážkách. - Sparťanský útočník Lukáš Pech může sehrát 900. zápas v extralize. V minulém duelu v neděli proti Kometě Brno (6:1) dosáhl díky asistenci na hranici 600 bodů za 224 branek a 376 přihrávek. - Vítkovice se musí na Spartě i v neděli doma proti Litvínovu obejít bez obránce Romana Poláka, který dostal jednozápasový disciplinární trest za faul na litvínovského útočníka Martina Havelku a na jeden zápas má automaticky zastavenou činnost za součet vyšších trestů. Dohrávka 5. kola: Bílí Tygři Liberec (7.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 18/16 (6+10) - David Šťastný 18/24 (14+10). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,20 a 92,08, Jaroslav Pavelka 4,00 a 82,61 - Jan Růžička 2,24, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,56 a 89,56. Zajímavosti: - Bílí Tygři v úterý zabrali po pěti zápasech bez bodu a porazili doma Kometu Brno 2:1. - Na vlastním ledě vyhrál Liberec uspěl poprvé po čtyřech porážkách v řadě. - Mladá Boleslav vyhrála sedmkrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod. Naposledy podlehla 22. listopadu doma Vítkovicím 2:4. - Bruslařský klub venku zvítězil čtyřikrát za sebou a naposledy neuspěl mimo svůj led 13. listopadu, kdy prohrál v Brně s Kometou 2:3. - Mladá Boleslav prohrála v Liberci dvaadvacetkrát za sebou a čeká tam na úspěch od 18. listopadu 2010, kdy vyhrála na severu Čech 6:0. - Liberecký obránce Lukáš Derner může v neděli proti Pardubicím sehrát 800. zápas v extralize. Další program: -------- Sobota 12. prosince - dohrávka 26. kola: 17:00 PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov (vzájemný zápas v této sezoně: 0:1). Neděle 13. prosince - 27. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav (3:2, 4:11), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (0:1 v prodl.), Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (7:1, 4:1), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (5:3, 3:1), 17:00 Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové (1:5, 1:6), PSG Berani Zlín - HC Olomouc (1:4, 4:1) 18:30 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (3:4 v prodl.; ČT Sport).