Mladá Boleslav i díky Najmanově hattricku porazila hokejisty Českých Budějovic

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 3. extraligového kola České Budějovice 5:1. Pod výhru Středočechů, kteří si vypracovali dvoubrankový náskok už v první třetině, se podepsal hattrickem útočník Ondřej Najman. Po třech nahrávkách si připsali obránce Pavel Pýcha a další útočník Pontus Aberg. Pro Motor jde o vůbec první ztrátu v sezoně po sérii tří vítězství.

"Myslím, že už od začátku to nebyl náš zápas. Tahali jsme celou dobu za kratší konec. Bylo tam málo střel, netlačili jsme se do brány, dneska jsme si rozhodně nezasloužili vyhrát. Soupeř byl lepší," přiznal autor jediné branky Motoru Martin Hanzl.

Jihočeši sice přijeli k zápasu v roli lídra soutěže, jenže úvodní dvacetiminutovka vyšla mnohem lépe domácím. Nejprve prověřil pozornost Hrachoviny Fořt, pak si domácí vynutili svou aktivitou dvě přesilovky, z nichž tu druhou využil Stránský. V 16. minutě navíc využil Abergovu parádní nabídku Najman a bylo to 2:0.

Hosty vrátila do hry bleskově využitá početní výhoda zkraje druhé části, kdy vrátil provinilce Jeřábka do hry po pouhých sedmi sekundách Hanzl. Štichův tečovaný pokus zazvonil ve 28. minutě na brankovou konstrukci, ale netrvalo dlouho a Bruslaři měli na své straně opět dvougólový náskok, když ve 34. minutě přetavil v branku další Abergovu nahrávku opět Najman.

"Boleslav je tady u nich doma hodně nepříjemná, sypou to do brány, chodí ve dvou před gólmana a vyplácí se jim to, z toho padla i většina těch gólů. Byli jsme tam sice na kontakt, jenže pak jsme se vrátili k té špatné hře, kterou jsme předváděli v podstatě od začátku. Dnes jsme si tři body vážně nezasloužili," uvedl Hanzl.

V úvodu třetího dějství zmáčkli Jihočeši domácí tým před gólmanem Novotným, který měl i velkou porci štěstí, když povedená Hovorkova rána skončila na tyčce. V končící 45. minutě chyběla jen o trošku lepší muška Bindulisovi - také při jeho ráně zastoupila Novotného branková konstrukce. Místo snížení Jihočeši vzápětí inkasovali, když se před brankovištěm skvěle zorientoval Najman a mohl slavit hattrick.

"Je to hezké. Tím spíš, když jsme vyhráli, to je pak ještě lepší. V extralize jsem tři góly ještě nedal. A nebyl jsem k tomu nikdy ani blízko. I když z těch Pontusových nahrávek by to dal asi i sněhulák, jsem za hattrick stejně hrozně moc rád," pochvaloval si Najman.

Oživit naděje hostů na zvrat mohl v přesilovce Gulaš, jenže Novotný byl proti. Když pak trefil Pláněk do ramene clonícího Šťastného a puk skončil za Hrachovinovými zády popáté, bylo definitivně rozhodnuto.

"Začátek nebyl z naší strany ideální, pak jsme si po dlouhé době pomohli přesilovou hrou. Bohužel vstup do druhé třetiny zase nebyl z naší strany nic moc. Jsem rád, že jsme byli schopní odskočit znovu na rozdíl dvou branek. Musím pochválit hráče, že pak byli schopní dohrát zápas tak, abychom ho vyhráli," uvedl asistent domácího kouče Petr Haken.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Začátek určitě nebyl z naší strany ideální, pak jsme si po dlouhé době pomohli přesilovou hrou. Už jsme potřebovali, aby se ta speciální formace chytla. Bohužel vstup do druhé třetiny zase nebyl z naší strany nic moc. Jsem rád, že jsme byli schopní odskočit znovu na rozdíl dvou branek. Musím pochválit hráče, že pak byli schopní zvládnout ten zápas dohrát tak, abychom ho vyhráli."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, pak se staly nějaké věci, které nemůžeme kontrolovat a ovlivnily začátek toho zápasu. Nechali jsme se celkově vylučovat moc, nemůžeme mít tolik vyloučení, musíme být v těch osobních soubojích a dohrání hráče inteligentnější. Pak ale musíme také říct, že Boleslav byla v důležitých momentech utkání efektivnější, produktivnější a nasázela nám tam pět gólů. Kluci bojovali a pracovali, ale tohle je realita."

BK Mladá Boleslav - HC Motor České Budějovice 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. J. Stránský (P. Kousal, Pýcha), 16. O. Najman (Aberg, P. Kousal), 34. O. Najman (Aberg, Pýcha), 47. O. Najman (Pýcha, Aberg), 53. Šťastný (Pláněk, Lantoši) - 23. M. Hanzl (Gulaš, Pech). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Ondráček, Klouček. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 2874.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Lunter - Aberg, O. Najman, P. Kousal - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Hovorka, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík - Gulaš, Pech, F. Přikryl - Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals - Valský, M. Toman, Strnad - Z. Doležal, Vopelka, V. Tomeček. Trenér: Modrý.