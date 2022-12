Mladá Boleslav dál tápe, poslední Kladno vyhrálo potřetí v řadě

Mladá Boleslav - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 33. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 2:1. Rytíři bodovali naplno potřetí za sebou díky další výhře o gól, domácí naproti tomu počtvrté za sebou neuspěli a z posledních devíti utkání si připsali jediný úspěch. Vítězný gól hostů dal po 54 sekundách třetí třetiny obránce Kristaps Sotnieks.

Domácím sice patřily úvodní střely zápasu, ale Brízgala v hostující brance nemusel řešit žádnou zapeklitou situaci. První velká šance tak patřila hostům, když v šesté minutě ujížděl na Krošelje osamocený Melka, ale slovinský brankář jeho blafák dokázal přečíst a zkrotit.

Bruslaři sice soupeře přestříleli, ale do kabin se šlo poprvé za bezbrankového stavu.Ten se ale změnil hned zkraje třetiny druhé, do níž si Kladno přeneslo část přesilové hry a tu využil Dotchin, když jeho střelu od modré čáry zaclonili a tečovali domácí obránci. Odpovědět za Bruslaře mohl Lantoši, jenže jeho dělovka zazvonila jen na horní tyčku Brízgalovy branky.

Vyrovnání se tak Mladá Boleslav dočkala až v samotném závěru prostřední části hry. Bylo to také v přesilovce a postaral se o něj Najman, jenž sice netrefil úplně čistě puk při dorážce Stránského střely, ale ten dost možná právě proto skončil v hostující brance.

Stejně jako ve druhé třetině šli i v té třetí hosté do vedení hned v její úvodní minutě. Tentokrát pálil přesně z prostoru kruhů Sotnieks. Stav 2:1 pro hosty pak vydržel až do konce zápasu. Necelé dvě minuty před koncem neuspěl ze sóla Plekanec, ale Rytíře to nakonec nemuselo mrzet, těsnou výhru uhájili i při hře domácích bez gólmana.

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. O. Najman (J. Stránský) - 21. Dotchin (Kubík, Plekanec), 41. Sotnieks (Melka, T. Voráček). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 3824.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Křepelka, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kantner - J. Stránský, Fořt, Eberle - M. Beránek, Bičevskis, M. Simon. Trenér: Čihák.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, T. Voráček, Sotnieks, Babka, Slováček - Jágr, Plekanec, Kubík - Pytlík, Indrák, O. Bláha - Brodecki, Filip, M. Procházka - Melka, Zikmund, Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.