Mistrem světa v silničním závodě cyklistů je Van der Poel

Glasgow - Mistrem světa v silničním závodě se stal v Glasgow poprvé nizozemský cyklista Mathieu van der Poel. Úřadující světový šampion v cyklokrosu tak po 38 letech ukončil čekání Nizozemců na titul. Osmadvacetiletému univerzálovi se to podařilo i přesto, že měl přibližně 17 kilometrů před cílem nepříjemný pád.

V tříčlenném hvězdném finiši dalších favoritů si vyjel stříbro Belgičan Wout van Aert a bronz Slovinec Tadej Pogačar. Dvojnásobný vítěz Tour de France Pogačar porazil těsně mistra světa z roku 2019 Dána Madse Pedersena.

Z kvarteta Čechů si vedl nejlépe Petr Kelemen, jenž strávil většinu závodu v čele jako jeden z devítičlenné skupiny uprchlíků. Do cíle dojel na 24. místě deset minut po vítězném Van der Poelovi, o devět sekund však porazil obhájce zlata Remca Evenepoela z Belgie.

Lídr české sestavy Mathias Vacek, jenž získal loni na MS v Austrálii stříbro v kategorii do 23 let a pro účast mezi elitou se nechal postaršit, startoval s medailovými ambicemi, ale po polovině z celkových 271,1 kilometru odstoupil.

"Jel se furt doraz a já se necítil moc dobře. Po dvou kolech mě začalo bolet břicho, odpadl jsem a na tomhle okruhu bylo jasné, že je to konec. Nebyl to pro mě dnes úplně nejlepší den, ale to se nedá nic dělat. Možná jsem to na začátku přehnal s gelama... Úplně mi to nesedlo. Jsou to zkušenosti do dalších let, ale jsem určitě zklamaný," řekl jednadvacetiletý Vacek v rozhovoru pro Českou televizi.

Chuť si bude moct spravit v pátek, kdy ho společně s Jakubem Otrubou čeká start v časovce.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Glasgow - závod s hromadným startem: Muži (271,1 km): 1. Van der Poel (Niz.) 6:07:27, 2. Van Aert (Belg.) -1:37, 3. Pogačar (Slovin.), 4. Pedersen (Dán.) oba -1:45, 5. Küng (Švýc.), 6. Stuyven (Belg.) oba -3:48, ...24. Petr Kelemen -10:01, 37. Boroš -13:59, 42. A. Ťoupalík -14:06, M. Vacek (všichni ČR) nedokončil.