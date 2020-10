Mistr republiky v cyklokrosu Hekele čelí podezření z dopingu

Praha - Úřadující mistr republiky v cyklokrosu Emil Hekele čelí podezření z dopingu. Třiačtyřicetiletý jezdec, který se během kariéry představil i na mistrovství světa, měl pozitivní nález a požádal o analýzu vzorku B. Výsledek by měl být znám přibližně za měsíc.

"Mohu potvrdit, že antidopingový výbor nám poslal hlášení o pozitivním nálezu Emila Hekeleho. V tuto chvíli nelze prozrazovat, o jakou zakázanou látku se jedná. Závodník každopádně požádal o analýzu vzorku B, na jehož výsledek se nyní čeká, v souladu se směrnicemi má prozatím zakázanou činnost," řekl dnes ČTK předseda disciplinární komise Českého svazu cyklistiky David Průša.

Hekele, jenž do ledna nedosáhl na domácím šampionátu na medaili, opanoval poslední boj o titul mistra republiky v Jičíně ve 42 letech a zajistil si tak automaticky i nominaci na únorové mistrovství světa ve švýcarském Dübendorfu. Na MS startoval mezi elitou potřetí v kariéře po letech 2017 a 2018.

Před měsícem oznámil na tiskové konferenci, že neplánuje konec kariéry. S tím, že pokud mu bude sloužit zdraví, může jezdit až do padesátky. Do nové sezony měl naopak smělé plány. Těšil se na možnost jezdit v dresu republikového šampiona a věřil v úspěšnou obhajobu.

"Dokud mě to bude bavit, tak budu určitě jezdit. Myslím, že bylo špatné končit, protože teď je pro mě obrovskou výzvou si ten dres užít a ten titul obhájit. To je teď má největší výzva. Chtěl bych ten dres uhájit a získat ho znovu i v lednu v Jabkenicích. Je velkou poctou ho vozit a nelze jít do sezony s menšími cíli. Ty moje jsou nemalé," uvedl Hekele.