Místopředsedkyní Senátu za KDU-ČSL by mohla být nově Seitlová

Ilustrační foto - Místopředsedkyní Senátu za klub KDU-ČSL a nezávislí by mohla být nově lidovecká senátorka Jitka Seitlová (na archivním snímku z 11. září 2020). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Místopředsedkyní Senátu za klub KDU-ČSL a nezávislí by mohla být nově lidovecká senátorka Jitka Seitlová. Nastoupila by místo dosavadní nestraničky Miluše Horské. Staronovou senátorku za Přerovsko Seitlovou do vedení horní komory nominoval senátorský klub, oznámila dnes ČTK mluvčí strany Kateřina Procházková.

Místopředsedů Senátu bude podle dosavadních návrhů nadále pět, nebo o jednoho méně. Zastoupení ve vedení horní komory zůstane ODS, která díky spojení se senátory z TOP 09 vytvořila nejsilnější klub a měla by obhájit křeslo předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila (ODS). Místopředsedy by pak měli mít jak druzí nejpočetnější Starostové, tak lidovci.

Lidovecká frakce zůstane přes mírné početní oslabení v letošních volbách třetí nejsilnější frakcí v horní komoře parlamentu. Bude mít 12 členů a nově ji povede její někdejší místopředsedkyně Šárka Jelínková. Nahradila Petra Šilara. Místopředsedou klubu bude dosavadní předseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Lumír Kantor.

Početně nejmenšími kluby zůstane devítičlenná vládní frakce ANO a ČSSD a Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, který bude osmičlenný. Mimo frakce zůstávají dva senátoři.

Horská je senátorkou za Pardubicko od roku 2010, místopředsedkyní Senátu se stala o dva roky později. Před čtyřmi lety senátorský mandát obhájila za hnutí Nestraníci s podporou KDU-ČSL. Seitlová byla do Senátu zvolena už v prvních volbách v roce 1996 za tehdejší Občanskou demokratickou alianci, v níž byla načas i místopředsedkyní. V letech 2007 až 2013 byla zástupkyní ombudsmana, do Senátu se vrátila o rok později.