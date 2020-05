Misse Velichovky se konala i v době nouzového stavu

Konvoj americké historické techniky přijíždí 8. května 2020 do Hořic na Hradecku. Odtud pokračoval do areálu Lázní Velichovky, kde je pomník americké armády. Akce připomněla události z 8. května roku 1945, kdy do Velichovek přijeli američtí vojáci, aby s německým maršálem Ferdinandem Schörnerem vyjednali kapitulaci. Podle některých pramenů Schörner před spojenci uprchl letadlem do Alp. Velichovky následně osvobodila sovětská armáda 11. května. Sověti ještě 9. května sváděli v okolí Náchoda s německými jednotkami úporné boje. ČTK/Taneček David