Minizeleninu rozváží mladí pěstitelé osobně, chutná i papouškovi

Zahájí (Českobudějovicko ) - Měsíčně tisíce vaniček s mladými výhonky zeleniny, luštěnin a bylinek dodává jihočeská firma Zahrádka blahobytu. Trojice mladých pěstitelů začala podnikat loni na jaře, koronavirovou krizi přečkala díky tomu, že rozvážela takzvané microgreens lidem osobně. Dodávají i do restaurací, zajímavostí je zákaznice kupující řeřichu pro papouška, řekli ČTK zástupci firmy.

Nejdřív se zaměřili na restaurace, jenže přišla první koronavirová vlna a na podzim další. To potom za tři týdny zprovoznili e-shop a začali zboží osobně rozvážet lidem domů. "V covidu to byl náš hlavní výdělek, protože restaurace skoro neodebíraly. Vozili jsme lidem každých 14 dní až domů," řekl jeden z pěstitelů Tomáš Kazík. "Trhy nefungovaly, museli jsme najít cestu ke koncovému zákazníkovi a nešlo to jinak než jim to dovézt před práh. To nás zachránilo. Byl to přežívací režim, kdy jsme dokázali pokrýt náklady," doplnil další ze zakladatelů firmy Martin Maňhal.

Získali tak řadu nadšených zákazníků, mezi nimiž převládají ženy. Jsou jim vděční. "Rozvážíme 12 hodin, jezdíme v autě, ale nejsme unavení, protože jde energie z lidí," řekl David Brašnička, třetí z pěstitelů, jimž je všem lehce přes dvacet let.

V rodném Zahájí pěstují minizeleninu při teplotě od 20 do 24 stupňů Celsia a ideální vlhkosti 65 procent. Nejvíc jdou na odbyt hrášek, slunečnice, ředkvička, rovněž růžová kedlubna. Nabízejí kolem 12 druhů výhonků. Semínka odebírají z Itálie, rašelinu si nechávají míchat v Soběslavi. Výhonky rostou pět až deset dní. Poté, co vysejí, klíčí semínka ve tmě, třetí fáze je v policích pod světly. Zalévat se musí dvakrát denně. Trojice vypozorovala, že nejčastěji si zákaznice dávají minizeleninu do míchaných vajíček nebo těstovin.

K pěstování bylinek a zeleniny měli všichni tři blízko díky prarodičům, kteří chovají krávy, prasata, hospodaří na loukách a polích. "Starší generace má v sobě pěstování a chov zarytý. K prarodičům máme blízko, bydlí hned vedle nás. A důležitá je i vesnice samotná: bydlíme u lesa, máme pozemky," řekl Kazík

Zakladatelům firmy, jež získala ocenění v soutěži Chutná hezky. Jihočesky, pomáhá s rozvozy pár kamarádů. Objíždějí i farmářské trhy. Zatím prodávají po jižních Čechách, zájemci se ozývají i z Prahy, Vysočiny a Plzeňského kraje. Jedním z nových směrů podnikání je prodej fermentovaného nápoje z čaje s názvem kombucha. "Hlavní je pro nás pěstovat ručně, s láskou a pokorou. To se budeme snažit udržet," řekl Maňhal.