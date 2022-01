Ministryně Černochová chce, aby pedagogům Univerzity obrany vzrostly platy

Brno - Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce, aby platy vyučujících na Univerzitě obrany vzrostly. Debatovala o tom na návštěvě univerzity s jejím vedením. Není podle ní správné, že do zvyšování platů není Univerzita obrany a její pedagogičtí pracovníci zahrnuti. Chce o tom jednat s ministry školství a práce a sociálních věcí. Novinářům po setkání řekla, že debata se vedla i o vědeckých a výzkumných projektech. Náklady na některé projekty by se podle ní mohly započítávat do dvou procent HDP, které chce nová vláda do roku 2025 vynakládat na obranu. Univerzita obrany je jedinou vysokou vojenskou školou v ČR.

"Paní rektorka mě upozornila na některé problémy, které vyplývají ze zákona o vysokých školách a mají negativní dopad na Univerzitu obrany. Řešily jsme i mzdové nároky, protože do zvyšování platů učitelů bohužel Univerzita obrany a její pedagogičtí pracovníci nebyli zahrnuti, což není úplně fér. Chtěla bych to projednat s ministry školství i práce a sociálních věcí," uvedla Černochová. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) rozhodla na konci loňského roku mimo jiné o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.

Ministryně zdůraznila, že jedním z hlavních resortních cílů v dnes schváleném programovém prohlášení vlády je rozpočtový cíl ve výši dvou procent HDP na obranu v roce 2025. To podle ní souvisí s podporou vědy a výzkumu. "Při schůzce s velvyslancem při NATO jsem se dozvěděla, že NATO pravidla týkající se dvou procent HDP na obranu v poslední době rozvolňuje a zahrnuje do něj řadu věcí, které se týkají například kybernetické bezpečnosti nebo vesmírných projektů. Země, které mají tyto projekty připravené, je mohou započítat do nákladů na obranu," uvedla Černochová.

S vedením univerzity hovořila také o náboru vojáků, který by chtěla zvýšit, v poslední době podle ní klesal. Věří, že k většímu zájmu o práci v armádě přispěje ekonomická situace. "Když se ekonomice příliš nedaří, řada lidí chce pracovat pro stát, proto věřím, že bychom v náboru mohli být úspěšnější," dodala.

Zároveň zdůraznila, že v posledních letech přibývá žen ve službách armády. Proto by se podle ní armáda měla v budoucnu zabývat například vznikem školek a jeslí, které by jednak vyšly vstříc současným armádním zaměstnankyním, ale zároveň by ženy motivovaly ke vstupu do armády.

Univerzita obrany zajišťuje vzdělání budoucím armádním důstojníkům, zaměřuje se na manažerské, technické a zdravotnické odbornosti. Věnuje se i vědecké činnosti. Kromě vojáků ale na ní studují i civilní studenti, kteří se mohou následně uplatnit v bezpečnostním systému státu nebo v obranném průmyslu.

Podle armádního serveru www.army.cz nyní studuje na UO 1764 studentů. Do letošního ročníku škola přijala o 30 procent více studentů než o rok dříve. Zájem vzrostl hlavně o technické obory. Škola podle serveru zajišťuje také pro resort obrany třeba kurz generálního štábu, kurz pro vyšší důstojníky nebo jazykové kurzy. Loni je absolvovalo přes 1800 lidí.