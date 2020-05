Ministři se dnes sejdou se členy NERV, tématem bude i kurzarbeit

Praha - Zástupci vlády se dnes sejdou se členy Národní ekonomické rady vlády (NERV), na programu jednání bude hospodářská strategie a revize aktuální pomoci oživení ekonomiky. ČTK to řekl člen rady Lukáš Kovanda.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj v pátek řekl, že bude chtít dnes řešit nad rámec programu ještě páteční téma, tedy trh práce a zaměstnanost, které teď považuje za zásadní.

Kurzarbeitový program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Tyto modely A a B by měl doplnit režim C. O něm začala vláda jednat na konci března, podle původního záměru měl fungovat od května. Z programu stát dorovnává firmám 80 procent náhrady mezd v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Při výpadku surovin a pracovníků či poklesu poptávky je to 60 procent vyplacených náhrad mezd do 29.000 korun superhrubé mzdy.

Činnost rady obnovil kabinet 9. dubna. NERV nyní má 17 členů, a to zástupců ekonomů i velkých firem. Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.