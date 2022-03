Ministři obrany NATO budou jednat o dlouhodobé strategii proti ruské hrozbě

Brusel - O dlouhodobém posílení východního křídla Severoatlantické aliance v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu budou dnes hovořit ministři obrany členských zemí NATO. Mimořádnou schůzku v Bruselu věnují také další možné pomoci Ukrajině, která však nebude zahrnovat Kyjevem žádané zřízení bezletové zóny či dodávku stíhaček. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který na výraznější pomoc své zemi opakovaně apeluje, dnes na dálku promluví ke členům amerického Kongresu.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga by po rychlém krátkodobém navýšení počtu vojáků ve východních členských zemích měli ministři pověřit vojenské experty vytvořením strategie pro dlouhodobější odolnost vůči ruské hrozbě. Šéf aliance v úterý předznamenal, že by mohla zahrnovat nové stále oddíly, zvýšení počtu letadel a lodí pravidelně operujících v oblasti poblíž ukrajinských hranic či v Černém moři nebo nové protivzdušné a protiraketové systémy. Plán by měl schválit červnový summit NATO v Madridu.

Do dění kolem stupňující se ruské agrese se dnes zapojí také američtí zákonodárci, k nimž prostřednictvím videoprojevu promluví ukrajinský prezident. Vedle toho mají pokračovat rozhovory ukrajinských a ruských vyjednávačů. Člen ukrajinské delegace Mychajlo Podoljak se v úterý vyjádřil, že jednání jsou obtížná, ale určitě existuje prostor pro kompromis. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, jehož členská země NATO podle některých kritických hlasů umožňuje Rusku obcházet západní sankce, má v Moskvě jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.