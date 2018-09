Brusel - Po několika letech diskusí by ministři financí zemí Evropské unie měli v úterý souhlasit s tím, aby státy mohly k řešení úniků na dani z přidané hodnoty (DPH) dočasně využívat obecného systému přenesené daňové povinnosti. O možnost využívat systém pro boj s podvody na DPH dlouhodobě usiluje Česko a téma se v červnu dokonce dostalo do závěrů unijního summitu.

Podle diplomatických informací ČTK už vůči věci, kterou několik let na evropské úrovni prosazoval někdejší ministr financí a nyní premiér Andrej Babiš, přestala mít námitky Francie. Babiš o věci mluvil na okraji nedávného neformálního summitu EU v Salcburku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Změnu postoje Paříže by dokládal i fakt, že souběžně posuzovaný návrh zařadit elektronické publikace do nižší sazby DPH je v programu jednání naplánovaný mezi takzvanými "A body", které by úterní ministerská schůzka měla bez větších potíží potvrdit. Česko přitom tuto věc, o níž má Paříž zájem, dosud právě kvůli sporům o reverse charge blokovalo. Při rozhodování o daňových otázkách je třeba jednomyslný souhlas všech zemí EU.

S návrhem na možnost obecného využívání systému reverse charge přišla po Babišově setrvalém tlaku Evropská komise koncem roku 2016, od té doby se o něm vyjednávalo. Paříž opakovaně upozorňovala, že Evropská komise chce podvody na DPH řešit návrhem reformy celého daňového systému, který by měl platit už od roku 2022.

Poslední kompromisní podoba návrhu by členskému státu umožnila, pokud bude mít podíl takzvaných karuselových podvodů na nevybrané DPH nejméně 25 procent, požádat o možnost využít systém přenesené daňové povinnosti u transakcí nad 17.500 eur (asi 450.000 Kč). Je to vyšší částka než komisí původně navržených 10.000 eur. Země přitom bude muset splňovat některé dodatečné podmínky, třeba účinný a funkční systém elektronických hlášení.

Obecný mechanismus reverse charge bude moci stát za přísných technických podmínek uplatňovat do 30. června 2022 poté, co splní podmínky a se záměrem vysloví souhlas ministři financí EU. Základem mechanismu je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele, což má bránit "karuselovým podvodům". Podkladové materiály pro úterní jednání zdůrazňují, že možnost je chápána jen jako krátkodobé řešení pro státy postižené konkrétní podobou daňových úniků.

Podle diplomatických informací ale zatím není před úterním jednání jistý souhlas Rumunska, které by za současného nastavení pravidel systém nemohlo využívat. K návrhu se také ještě musí vyslovit europarlament.