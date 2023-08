Ministr Válek se na tiskové konferenci vyjádří k situaci v IKEM

Praha - ČTK bude dnes od 10:00 živě vysílat briefing ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) k situaci v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Premiér Petr Fiala ve středu po jednání vlády oznámil, že od Válka očekává odpovídající řešení situace kolem ředitele IKEM MIchala Stiborka. Podle informací serveru Seznam Zprávy není jasné, kde vzal Stiborek desítky milionů korun na své podnikání, kdy půjčoval peníze na vysoký úrok a s vysokými pokutami. Podle Válka má ředitel jednu z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob doplnil, že jde o takzvaný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Podle bývalého ředitele NBÚ Dušana Navrátila, kterého server cituje, je tento doklad na úrovni bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. Před udělením dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle Navrátila NBÚ standardně jen prochází evidence. Pokud v nich nenarazí na problém, tak doklad udělí a většinou už se neprověřuje nezávadnost blízkého okolí žadatele. Stiborek podle serveru na otázky ke své prověrce nereagoval.

Fiala byl při své návštěvě v IKEM na konci června poté, co Stiborek post v čele IKEM obhájil, svědkem vnitřních sporů. "Byl jsem i svědkem určitého neklidu, byla mi předložena petice ve prospěch jednoho z přednostů," řekl novinářům premiér. O sporech v červenci informovala i média. Přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk, který byl jedním ze Stiborkových protikandidátů do čela IKEM už v roce 2018, byl vedením kritizován za to, že odmítl spolupracovat na programu transplantací ledvin se Slovenskem. Další potíže v IKEM byly podle Seznam Zpráv s nakoupenými drahými srdečními pumpami, kterým před využitím skončila exspirace.

Stiborek vede IKEM od roku 2018, o rok později tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) vyžadoval, aby šéfové fakultních nemocnic měli bezpečnostní prověrku. Podle Jakoba tento doklad o bezpečnostní způsobilosti nemá žádné stupně jako prověrka k přístupu k utajovaných informacím, kde jsou označené jako "důvěrné", "tajné" nebo "přísně tajné".

Stiborek ve čtvrtek odmítl, že by se během svého podnikání dopustil něčeho protiprávního. Podnikání skončil před tři a půl lety. Informace serveru Seznam Zprávy považuje za řízenou likvidaci a vyřizování účtů. Stiborek peníze půjčoval přes jinou společnost a tvrdí, že neznal koncové dlužníky a peníze se měly půjčovat firmám. Peníze na své podnikání získal z prodeje domu a bytu, část si vydělal a část půjčil. Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz.