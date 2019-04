Praha - Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) dnes oznámil, že se k 30. dubnu rozhodl rezignovat. Ve funkci ho nahradí poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová, kterou nominoval premiér Andrej Babiš (ANO). Hrad už potvrdil, že ji prezident jmenuje. Část opozice pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby.

Kněžínek vydržel v čele ministerstva zhruba deset měsíců, nyní se vrátí na úřad vlády. Uvedl, že nikdy netoužil po politické kariéře a že rezignaci zvažoval dlouho. Původně ji prý směřoval na léto, nakonec ale jeho krok uspíšilo to, že "již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci ve funkci". Označil za logické skončit v okamžiku, kdy odchází i jiní ministři. Dále sdělil, že své rozhodnutí ústně oznámil premiérovi v pondělí a o den později mu předal písemnou rezignaci.

Totéž dnes uvedl i Babiš. Kněžínkovo rozhodnutí ho nepřekvapilo, protože jeho působení na ministerstvu bylo od počátku dohodnuto jako dočasné, sdělil.

K jedenasedmdesátileté bývalé nejvyšší státní zástupkyni Benešové Babiš řekl, že má dlouholeté zkušenosti a také předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie.

O návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo informovalo státní zastupitelství ve středu. Podle předsedy ODS Petra Fialy s tím rychlá výměna ministra souvisí. Situaci označil za nepřijatelnou a neuvěřitelnou. Bývalý ministr spravedlnosti a šéf TOP 09 Pospíšil upozornil, že výměna Kněžínka za loajální Benešovou by mohla vést k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a tím i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu.

Šéfa koaliční ČSSD Jana Hamáčka Kněžínkovo rozhodnutí překvapilo, protože o něm neměl žádné signály. Dodal, že pokud by výměnu doprovázely změny na státním zastupitelství, bylo by to na vážnou debatu koalice. Překvapení a znepokojení vyjádřil i předseda lidovců Marek Výborný. Šéf Pirátů Ivan Bartoš je přesvědčen, že Kněžínek rezignoval pod tlakem. Podle předsedy STAN Víta Rakušana bude po příchodu Benešové slavit především Hrad.

Benešová už ministerstvo spravedlnosti v minulosti krátce vedla, a to jako členka úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Byla také poslankyní za ČSSD a místopředsedkyní strany. Výrazně na sebe upozornila, když označila svou nástupkyni na postu nejvyšší státní zástupkyně Renatu Veseckou a další představitele justice za mafii.

Hrad sdělil, že Benešovou jmenuje ministryní společně s novým ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, tedy 30. dubna.