Ministr slibuje přes 250 parkovacích míst pro kamiony ještě letos

Praha - V Česku letos přibude 257 parkovacích míst pro kamiony, oznámil dnes ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). V následujících dvou letech podle něj postaví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dalších 350 míst a 700 jich rozestaví. Letos na jaře zástupci ŘSD uvedli, že v Česku chybí 1500 míst pro nákladní auta.

"Na hlavních dálničních tazích nutně potřebujeme nová parkovací místa pro kamiony. Letos jich přibude 257, z toho jsme již 40 zprovoznili," napsal Kremlík na twitteru. I díky výstavbě parkovišť v dalších dvou letech by podle ministra měly nevhodně odstavené kamiony přestat blokovat dopravu.

Letos v červenci začaly práce na rozšíření odpočívadla u dálnice D1 v Humpolci. Z 33 míst pro kamiony a osobní auta jich do konce října bude 57. Na nejvytíženější české dálnici D1 by měla časem přibýt také místa pro odstavení kamionů v případě mimořádných situací.

Stání pro kamiony letos přibudou i u D8 v Siřejovicích, kde se na rozšíření odstavné plochy pracuje a na D1 u Střechova, kde ŘSD stavbu připravuje. U D55 v Kurovicích u Kroměříže bude zprovozněné odpočívadlo se 40 stáními pro kamiony, u D1 v Oseku nad Bečvou přibudou místa pro 80 kamionů.

ŘSD má na odpočívadla připravenou zhruba miliardu korun do roku 2025. Na celý projekt rozšíření parkovacích míst má jít podle informací mluvčího ŘSD Jana Kroupy z letošního dubna přes osm miliard korun. Do roku 2025 by tak podle něj mělo vzniknout 1500 parkovacích stání a do roku 2040 dalších 5000 míst.