Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na ředitele lékového ústavu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví (MZd) vypsalo výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vyplývá to z informací na webu ministerstva. Podle mluvčího MZd Ondřeje Jakoba musí být podle nového služebního zákona vypsána výběrová řízení u všech ředitelů, kteří působí ve své funkci déle než pět let. V letošním roce jich bude pod MZd vypsáno 16. Ředitelka SÚKL Irena Storová nastoupila do funkce v roce 2018.

"Podle novely služebního zákona, která začala platit od ledna, musí nově vrchní ředitelé a ředitelé sekcí a odborů každých pět let o své pozice soutěžit ve výběrových řízeních. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že jich v průběhu roku 2023 bude vyhlášeno šestnáct," sdělil dnes na dotaz ČTK Jakob. Bude to podle něj osm míst přímo na ministerstvu zdravotnictví a osm v podřízených úřadech, kromě SÚKL například na krajských hygienických stanicích (KHS). Již vypsaná byla minulý týden výběrová řízení na KHS v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Lékový ústav je organizací zřizovanou MZd, má na starosti například povolování nových léků, stanovování jejich ceny a úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebo povolování jejich klinických studií, kontroly fungování lékáren, evidování podezření na nežádoucí účinky léků a vakcín nebo provoz systému elektronických receptů.

Ředitel SÚKL je státním úředníkem podle služebního zákona. Zájemci se mají hlásit do 14. dubna, nový ředitel by měl nastoupit od července 2023. Pro tuto pozici MZd požaduje podle zákona o státní službě nejméně tříleté zkušenosti v obdobné vedoucí funkci v posledních 15 letech. Zájemce musí mít také minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků a bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné.

Současná ředitelka Irena Storová vede ústav od roku 2018. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ji v posledních měsících opakovaně kritizoval v souvislosti s nedostatkem některých léčiv na českém trhu. Na konci loňského roku zřídilo MZd pracovní skupinu, která se schází každý týden a ve které zasedají zástupci ministerstva, SÚKL, České lékárnické komory a lékařských odborných společností. Má za úkol sledovat situaci na trhu s léky, předvídat výpadky léků a vydávat doporučení, jak je řešit. V minulých měsících chyběly zejména dětské sirupy na horečku nebo antibiotika.

SÚKL letos v lednu informoval o problematice reexportů léčiv, kdy byly některými českými lékárnami objednané a předprodané do zahraničí léky v hodnotě desítek milionů korun. Ty potom v zahraničí prodávají za vyšší částky než v tuzemsku, kde jsou stanovené maximální ceny. Podle ministra ale problém roky nikdo neřešil a chtěl od SÚKL podrobnou analýzu.

V roce 2017 odešel z čela SÚKL ředitel Zdeněk Blahuta, o odvolání požádal podle vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) z osobních důvodů. Ministr tehdy SÚKL kritizoval za nepřipravený systém elektronických receptů, který v té době zaváděl. Řízením byla pověřená jeho tehdejší náměstkyně Storová.