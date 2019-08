Ministerstvo zamítlo námitku firmy proti zákazu pivních kol

Praha - Ministerstvo dopravy zamítlo stížnost firmy proti plánu magistrátu zakázat takzvaná pivní kola, tedy vozítka servírující alkohol skupinám turistů. Námitku podala firma Gwern, která provozuje pivovar dodávající dvěma kolům pivo. Magistrát nyní ještě čeká na rozhodnutí ministerstva vnitra ohledně toho, jaký úřad by měl o opatření rozhodnout. ČTK to řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Po vyřešení administrativních otázek bude podle něj ještě nutné osadit dopravní značení, zákaz by tak měl začít platit v následující letní turistické sezoně.

"Námitka na podjatost byla zamítnuta, ale ještě byl podán podnět, jestli to má řešit náš silniční správní úřad nebo silniční správní úřad městských částí," uvedl náměstek. Silniční úřady nespadají pod samosprávy a jejich rozhodování má být nezávislé na politicích. V případě, že by ministerstvo kompetenci určilo magistrátu, stačilo by jedno rozhodnutí. V opačném případě by opatření musely schválit úřady všech městských částí, kterých se má zákaz týkat.

Původně magistrát uvedl, že by zákaz měl začít platit od srpna, zatím nicméně není jasné, kdy úřady opatření skutečně schválí. I v případě schválení bude podle Scheinherra nutné vysoutěžit a umístit dopravní značení. Cílem podle náměstka je, aby kola nemohla vyjet do centra města v příští letní sezoně. Dodal, že se město nyní zaměřilo na kontroly podle stávajících norem, například té o konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Vedení města připravilo zákaz kol pro celé širší centrum metropole. Pivní kola, na která se vejde kolem 15 popíjejících turistů, považují zástupci koalice za projev "alkoturismu", proti němuž chtějí bojovat.

Pivní kola jsou další z turistických atrakcí, na něž si v posledních letech stěžují obyvatelé centra města. Magistrát v minulosti pomocí změny zákona docílil zákazu vozítek segway, řešilo se i omezení tzv. elektrokoloběžek, připomínajících spíše mopedy, nebo jízdních kol v některých pěších zónách. Problém s pivními koly se dotkl i jiných evropských metropolí, například Amsterodam je předloni zakázal.